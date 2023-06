Découvrez cette nouvelle promo forfait mobile avec 20Go à 5,99€/mois pour économiser et préserver la planète !

Envie de baisser le montant de votre facture mobile ? Prixtel propose une nouvelle version de son offre phare Oxygène depuis ce matin. Ce forfait mobile flexible, abordable et respectueux de l'environnement comprend désormais 20Go jusqu'à 60Go dès 5.99€ par mois. Cette offre sans engagement et neutre en CO2 est toujours valable sans condition de durée. Faites des économies tout en préservant la planète !

Un nouveau forfait mobile 20Go à 5.99€ chez Prixtel

Prixtel est un MVNO reconnu pour ses offres flexibles à bas prix neutres en CO2. La nouvelle version de sa formule Oxygène est encore moins chère et offre entre 20 et 60Go de données mobiles. En craquant pour ce super forfait mobile, vous paierez chaque mois, que ce que vous utilisez, grâce à trois différents paliers de facturation :

De 0 à 20Go : 5,99€/mois

De 20 à 40Go : 7,99€/mois

De 40 à 60Go : 9,99€/mois.

De plus, quelle que soit votre consommation internet, vous bénéficiez également des appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine. Cette offre vous accompagne également lors de vos séjours en Europe et DOM, vous pourrez utiliser jusqu'à15Go par mois lors de vos séjours en Europe ou dans les DOM. Les appels, SMS et MMS sont également sans limite depuis l'UE et DOM vers les numéros de ces mêmes zones, ainsi que vers les numéros (fixes comme mobiles) de France métropolitaine.



En plus d'être neutre en CO2, le forfait Oxygène de Prixtel est sans engagement et sans condition de durée, ce qui signifie que vous pouvez le résilier à tout moment sans frais supplémentaires et que le prix reste fixe. Cet abonnement de téléphone fonctionne jusqu'en 4G sur le réseau SFR.

Deux autres forfaits flexibles pour les plus connectés

Pour les plus connectés, Prixtel propose deux autres abonnements mobile sans engagement avec davantage d'internet chaque mois. Vous pourrez effectivement choisir :

Le forfait Le grand de 100 à 160Go à partir de 9.99€ par mois

L'offre Le géant de 150 à 210Go jusqu'en 5G à partir de 15.99€ par mois

Avec ces deux offres, vous pourrez également rester en contact avec vos proches sans compter. Vous disposez en effet des appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'UE et DOM.

