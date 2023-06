Samsung Galaxy S23 : Le dernier Samsung profite déjà de 30% de réduction chez ce marchand, c'est LE bon plan Samsung du moment !

Le Samsung Galaxy S23 est l'un des smartphones les plus recherchés du moment et il profite d'une réduction incroyable alors qu'il vient de sortir ! Ce marchand chez Rakuten le passe à seulement 669,99€ contre 959€ habituellement ! Pourtant, le Samsung Galaxy S23 est une vraie réussite, il profite du meilleur de la technologie de Samsung : un superbe écran AMOLED, une puce dernière génération, des capacités photos incroyables et une bonne autonomie. Le voir à un tel prix, si peu de temps après sa sortie est une réelle aubaine ! Profitez du Samsung Galaxy S23 pour seulement 669,99€ contre 959€ chez Rakuten !

Fiche technique du Samsung Galaxy S23

Écran : AMOLED 120hz, de 6,1 pouces

AMOLED 120hz, de 6,1 pouces Processeur : Processeur Snapdragon® 8 gen 2

Processeur Snapdragon® 8 gen 2 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go / 256 Go de stockage interne

128 Go / 256 Go de stockage interne Caméra principale : 50MP

50MP Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 3900 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Samsung Galaxy S23 possède la dernière puce de Snapdragon et donc la plus puissante. Il est bon en tout point et profite du meilleur du savoir-faire de Samsung, le tout dans un design sobre et élégant.

Promo Samsung Galaxy S23 : Rakuten baisse son prix de 30% !

Alors qu'il est sorti très récemment, le Samsung Galaxy S23 est déjà à un prix incroyable chez Rakuten ! Profitez de 30% de réduction sur l'un des meilleurs smartphones de l'année ! Le Galaxy S23 passe à seulement 669€ contre 959€ à sa sortie il y a quelques mois, un excellent prix !