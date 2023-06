Le forfait mobile Oxygène de Prixtel à 5.99€ : encore plus de data, mais toujours aussi vert !

Depuis son lancement, le nouveau forfait flexible Oxygène de Prixtel se présente de plus en plus clairement comme le choix idéal pour tous les mobinautes à la recherche d’un forfait mobile ajustable et écoresponsable C’est encore plus le cas actuellement puisqu’il offre désormais jusqu’à 60 Go, toujours sans engagement, sans prix qui change, mais surtout sans CO2 !

Oxygène de Prixtel : LE forfait eco-friendly

Chez Prixtel, on prend soin de la planète ! MVNO engagé, Prixtel commercialise en effet exclusivement des forfaits neutres en CO2 grâce à une démarche éco-responsable qui consiste à compenser intégralement les émissions néfastes liées à l’utilisation de ces forfaits. L’objectif : permettre à ses utilisateurs de réduire au maximum leur empreinte carbone tout en réalisant de très intéressantes économies sur leur budget mobile. Dans ce cadre, l’opérateur est engagé dans un vaste programme de reforestation qui consiste à planter des arbres en France pour chaque souscription. De plus, Prixtel participe et finance diverses actions à portée écologique dans les régions.

Une formule flexible avec encore plus de data à partir de seulement 6,99 €

Chez Prixtel, tous les forfaits mobiles sont flexibles et le forfait Oxygène ne fait pas exception à la règle ! Cela veut dire qu’en y souscrivant, vous aurez une facturation qui s’ajuste en fonction de votre consommation de data au cours du mois. Ce qui vous permet notamment d’éviter les gros excédants de facturation pour les mois au cours desquels vous n’êtes pas très connecté. Et avec l’offre actuelle, vous pouvez, à l’opposé, disposer d’encore plus de datas pour les mois au cours desquels vous en avez besoin.

Concrètement, la facturation est organisée autour des trois paliers suivants :

De 0 à 20Go : 5,99€/mois

De 20 à 40Go : 7,99€/mois

De 40 à 60Go : 9.99€/mois.

Avec l’été qui approche, c’est sans doute l’option idéale pour faire un max d’économies tout en profitant d’une connexion haut débit de qualité. A ce propos, il faut savoir que Prixtel utilise les installations réseau de l’opérateur SFR. Vous pouvez profiter d’une connexion 4G/4G+ de qualité dans toute la France métropolitaine.

Du haut débit en France, mais que…

Qui dit forfait mobile, dit data mobile, mais aussi services de téléphonie mobile. Et sur ce plan, Prixtel ne déçoit pas non plus. L’offre inclut en effet les appels, SMS et MMS en illimité depuis la France métropolitaine, vers les numéros de tous les réseaux métropolitains (fixes et mobiles).

Mieux, si vous voyagez dans un autre pays de l’UE ou dans les DOM, vous pouvez rester connecté en utilisant chaque mois jusqu’à 15 Go de data en haut débit (déduit de l’enveloppe initiale). De plus, vos appels, SMS et MMS depuis ces zones, sont offerts en illimité vers les numéros locaux, mais aussi vers les fixes et mobiles de France métropolitaine.

Bonjour les économies !

Sans engagement sans changement tarif

Les tarifs mentionnés pour les différents paliers du forfait Oxygène de Prixtel sont fixes. Cela veut dire qu’ils ne connaissent pas d’augmentation après 6 mois ou un an, comme c’est souvent le cas. L’autre atout de ce forfait neutre en CO2, c’est qu’il est sans engagement. Vous restez donc libre de résilier si vous n’êtes pas satisfait, et cela, sans aucun frais de résiliation. Pas de temps à perdre donc ! Profitez dès maintenant de cette offre qui veut du bien à votre portefeuille et à la planète !

