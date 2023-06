Xiaomi 12T : Ce marchand français le propose à moins de 400€ ! Ce récent haut de gamme n'a jamais atteint un prix aussi bas !

Le Xiaomi 12T tombe à son prix le plus bas depuis sa sortie chez Cdiscount ! Sorti au prix de 649€ en Octobre 2022, il est déjà disponible à moitié prix chez ce marchand, profitez vite de cette promotion avant qu'il ne soit trop tard !

Le Xiaomi 12T est un smartphone haut de gamme sorti par Xiaomi en fin d'année 2022. Il a la réputation d'être un "flagship killer", un tueur de smartphone porte-étendard en français. Comprenez ici que le Xiaomi 12T possède autant de performances que les meilleurs smartphones Samsung ou Apple pour un prix bien plus intéressant ! En effet, malgré son prix assez attractif à sa sortie, 649€, il profite d'un superbe écran AMOLED 120hz, une puce assez puissante, 8Go de RAM, un capteur photo 108 MP et une grosse batterie compatible avec la charge rapide. Actuellement, son prix est presque divisé par deux chez Cdiscount puisque cet excellent smartphone est à seulement 379,99€ ! Un prix incroyable compte tenu de sa puissance et de sa récence !

Fiche technique Xiaomi 12T : Le Flagship Killer par excellence

Écran : 6,67" AMOLED, 2400x1080, 120 Hz

: 6,67" AMOLED, 2400x1080, 120 Hz Processeur : Dimensity 8100

: Dimensity 8100 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 256/512 Go

: 256/512 Go Caméra : 108 MP + 8 MP + 2 MP / 20 MP frontal

: 108 MP + 8 MP + 2 MP / 20 MP frontal Batterie : 5000 mAh, charge rapide 120 W

: 5000 mAh, charge rapide 120 W Connectivité: 5G, Wi-Fi 6, BT 5.2

Pour 379,99€, il est impossible de trouver un smartphone aussi performant. Ses principaux atouts sont sa charge hyper-rapide, son capteur photo 108 MP impressionnant et son très bon écran AMOLED allant jusqu'à 120Hz de taux de rafraichissement. Le tout dans un smartphone au design haut de gamme et intemporel.

Promo Xiaomi 12T : Cdiscount le propose au prix le plus bas depuis sa sortie, il est presque à moitié prix 10 mois après sa sortie !

Le Xiaomi 12T profite d'un excellent prix actuellement, c'est le moment idéal pour s'en emparer ! Pour vous offrir un excellent smartphone haut de gamme à un prix défiant toute concurrence. Découvrez l'offre de Cdiscount qui fait passer le Xiaomi 12T à 379,99€ au lieu de 649€ !