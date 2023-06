Ne manquez pas l'opportunité de bénéficier de forfaits mobiles à des prix exceptionnels avec cet opérateur sur le réseau Bouygues Telecom

Auchan Telecom met en avant de nouvelles promotions sur son site en ligne en plus de son forfait illimité 5Go à 3.99€ qui fait fureur. Ce sont en tout 4 offres qui sont proposées à moins de 10€ avec des volumes internet compris entre 5 et 100Go sur le réseau de qualité de Bouygues Telecom. Retrouvez tous les détails de ces bonnes affaires :

Des forfaits illimités à moins de 6€

Auchan Telecom propose deux forfaits illimités à moins de 6€ dont sa série spéciale à 3.99€ qui continue de faire parler d'elle depuis son lancement en Avril dernier. Pour moins de 4€, vous bénéficiez de 5Go d'internet par mois ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'UE et DOM. Si vous voulez davantage d'internet sans trop débourser chaque mois, ce MVNO sur le réseau Bouygues Telecom vous propose 20Go pour seulement 5.99€ par mois. Vous disposerez des mêmes options de communications que la formule à 3.99€ avec donc 20Go en France et 8Go en 4G depuis EU/DOM.

Des offres généreuses avec 40Go et 100Go à moins de 10€ pour une utilisation intensive

Si vous êtes un grand consommateur de données ou si vous souhaitez profiter pleinement de votre smartphone, Auchan Telecom propose deux autres offres attractives avec des volumes de données plus importants.

Forfait 40Go à 7.99€ !

Ce forfait 40Go est idéal pour les utilisateurs qui aiment regarder des vidéos en streaming, jouer à des jeux en ligne et utiliser des applications gourmandes en données. Les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'UE et DOM complètent cette offre à un prix abordable.

Forfait 100Go à 9.99€ :

Vous avez besoin d'une quantité importante de données pour répondre à tous vos besoins mobiles ? Ce forfait vous offre 100Go de données pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre smartphone. Restez connecté en France, en Europe et dans les DOM avec des appels, SMS et MMS illimités.

Quelle que soit l'offre que vous choisissez, Auchan Telecom vous garantit une connexion fiable et rapide grâce au réseau de Bouygues Telecom. De plus, tous les forfaits pas chers sont sans engagement de durée, vous offrant ainsi une flexibilité totale pour adapter votre abonnement à vos besoins.

