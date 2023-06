Xiaomi 12T Pro : Grâce à la sortie du Xiaomi 13 et 13 Pro, retrouvez ce smartphone haut de gamme à prix réduit !

Le Xiaomi 12T Pro est un smartphone sorti par la marque Xiaomi en Octobre 2022. C'est un smartphone très performant avec une fiche technique impressionnante ! Bien que le Xiaomi 13 et 13 Pro soit sorti, ce smartphone reste hyper intéressant ! Il devient même plus intéressant de l'acheter. Pour un smartphone de 2022 le Xiaomi 12T Pro est équipé de technologie impressionnante. Principalement en termes de photographie et de vitesse de charge ! N'attendez plus, rendez-vous dès maintenant chez Amazon pour mettre la main sur ce smartphone à seulement 619€ et laissez-vous séduire par la puissance et les fonctionnalités incroyables du Xiaomi 12T Pro !

Les caractéristiques impressionnantes du Xiaomi 12T Pro

Écran : Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Quad HD+

: Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Quad HD+ Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 8 Go / 12 Go

: 8 Go / 12 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra principale : Triple ou quadruple capteur, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle (8MP) , un macro (2MP)

: Triple ou quadruple capteur, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle (8MP) , un macro (2MP) Caméra frontale : 20 mégapixels

: 20 mégapixels Batterie : 5000mAh avec Hypercharge 120W, charge sans fil et charge sans fil inversée

Le Xiaomi 12T Pro est l'avant-dernier smartphone sorti par la marque et il ne déçoit pas. Son capteur principal de 200 mégapixels vous permet de capturer des photos d'une qualité exceptionnelle, avec une clarté et une précision remarquables. Que ce soit pour des paysages époustouflants ou des clichés de portrait saisissants, ce smartphone est équipé pour répondre à toutes vos exigences photographiques. En termes de performances, le Xiaomi 12T Pro ne fait pas de compromis. Doté de la puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 , il offre une expérience utilisateur fluide et réactive. Les jeux les plus exigeants, les applications gourmandes en ressources et la navigation multitâche ne sont plus un problème pour ce smartphone performant. Mais ce n'est pas tout ! Le Xiaomi 12T Pro se distingue également par sa technologie d'hypercharge de 120W, qui vous permet de recharger votre smartphone complètement en seulement 20 minutes ! En plus de ses caractéristiques techniques impressionnantes, le Xiaomi 12T Pro arbore un design élégant et moderne. Son écran AMOLED 120hz, de 6,67 pouces QHD+ offre des couleurs éclatantes et des détails nets, vous plongeant dans une expérience visuelle immersive.

La promotion du Xiaomi 12T Pro sur Amazon

Le Xiaomi 12T Pro reçoit régulièrement des promotions dues à la sortie du Xiaomi 13 et 13 Pro. Cependant, en ce moment, c'est la meilleure offre qu'il existe. Pouvoir le retrouver à seulement 619€ au lieu de 800€ est une offre à ne pas manquer ! De plus, si vous souhaitez payer en plusieurs fois, c'est possible sur Amazon ! Vous pouvez payer jusqu'en 24x avec l'option crédit !