Top 4 des meilleurs forfaits illimités sans engagement avec 100Go à moins de 10€

100 Go, c’est une jolie enveloppe de data pour un mois. Avec, vous pouvez télécharger pas mal de films, regarder vos séries préférées en streaming et rester actif sur vos réseaux sociaux favoris sans trop surveiller votre consommation. La bonne nouvelle, c’est qu’avec les promos actuelles, les forfaits avec ce volume de data sont plus accessibles que jamais. Vous en doutez ? Voici une sélection de 4 forfaits illimités et sans engagement avec 100 Go proposés à moins de 10 € !

Le forfait Le9 de SYMA Mobile : 100 Go à 9,99 €/mois

MVNO partenaire de SFR, SYMA Mobile profite de l’excellente qualité et de la bonne couverture réseau de cet opérateur pour vous proposer ce forfait qui inclut une généreuse enveloppe de 100 Go en 4G/4G+ tous les mois.

En plus de ce volume de data, l’offre inclut également les services de communication téléphonique illimitée suivants depuis la France :

Les appels vers les fixes et mobiles de France (métropole et DOM) ;

Les SMS vers les mobiles de tous les réseaux métropolitains ;

Les appels vers les mobiles européens, ainsi que vers les fixes de 100 pays.

Pour vos séjours à l’étranger (UE et DOM), vous bénéficiez par ailleurs de 10 Go/mois (déduits des 100 Go), ainsi que les communications illimitées (appels, SMS et MMS) vers les numéros de ces zones, ainsi que vers ceux de France métropolitaine.

Le forfait Le grand de Prixtel : 100 Go à partir de 9,99 €/mois

C’est un forfait flexible que nous vous proposons ici. Spécialiste en la matière, Prixtel a récemment restructuré son offre pour permettre à ses utilisateurs de faire encore plus d’économie. Désormais, à partir de 9,99 €, vous pouvez utiliser jusqu’à 100 Go/mois et profiter des autres services de téléphonie offerts par l’opérateur, en partenariat avec SFR. Il s’agit notamment des appels, SMS et MMS illimités en France, ainsi que depuis les pays de l’UE et les DOM. Par ailleurs, pour vos séjours à l’étranger (UE et DOM), une enveloppe mensuelle de 15 Go est prévue.

Avec ce forfait flexible, vous êtes lire, au besoin de pousser jusqu’à 160 Go avec une facturation ajustable. Précisons par ailleurs, qu’au même titre que les autres forfaits de Prixtel, ce forfait est neutre en CO2.

La série spéciale WOOT 100 Go de NRJ Mobile : 100 Go à 9,99 €/mois

Toujours au rendez-vous des super promos, NRJ Mobile ne rate pas le coche cette année non plus. Le MVNO nous revient avec une nouvelle série spéciale WOOT 100 Go à 9,99 €/mois, sans prix qui change. Exploitant le réseau de l’opérateur Bouygues Telecom, NRJ Mobile garantit une excellente qualité de connexion, ainsi qu’une couverture réseau quasi-intégrale du territoire métropolitain avec la 4G. Précisons qu’avec cette offre, vous conservez l’accès à internet à débit réduit, même après épuisement des 100 Go. Pour ce qui est de vos besoins à l’étranger (UE et DOM), ce forfait pas cher inclut une dotation mensuelle de 10 Go, ainsi que l’illimité pour vos communications depuis ces zones vers les numéros locaux et vers la France métropolitaine.

Le forfait Le First de Youprice : 100 Go à 9,99 €/mois

Un peu à l’image du forfait Le grand de Prixtel, le forfait sans engagement Le First est une offre ajustable dont le premier palier vous offre la possibilité d’utiliser jusqu’à 100 Go en haut débit. Si vous le souhaitez, vous pouvez franchir ce palier de consommation, tout en voyant votre facturation du mois s’ajuster en fonction. La particularité ici, c’est que l’opérateur vous laisse la possibilité de choisir entre les infrastructures réseau de SFR et celle d’Orange. Dans l’un ou l’autre des cas, la couverture est très bonne dans quasiment toute la France métropolitaine et le débit 4G est excellent.



Les autres services inclus dans cette offre comprennent :

Une dotation de 16 Go (déduits de l’enveloppe initiale) pour se connecter en UE et dans les DOM ;

L’illimité pour les appels, SMS et MMS en France, mais aussi depuis l’UE et les DOM.

Rappelons que tous ces forfaits sont sans engagement et que vous êtes donc libre de résilier à n’importe quel moment. De même, les tarifs annoncés sont tous fixes, sans changement après une certaine durée.