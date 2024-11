50 % de réduction sur le Galaxy S23 de Samsung pour le Black Friday ?

Le Black Friday est à l’origine de certains prix très intéressants et particulièrement sur les appareils d'avant dernière génération, qui cumulent une ancienneté toute relative à des promotions qui accentuent énormément leur rapport qualité-prix. C'est le cas avec le Galaxy S23, l’« ancien » modèle haut de gamme de Samsung.

N’ayant qu’une seule génération de différence avec les Galaxy S24 actuels, la différence est minime, mais pas au niveau du prix qui est bien inférieur à celui de Galaxy S24, et notamment sur Rakuten où vous pouvez le trouver pour seulement 446 € ! Pour comparaison, c’est un prix inférieur à celui du Galaxy A55 de Samsung qui est un moyen de gamme.

Fiche technique du Samsung Galaxy S23

Écran : AMOLED 120 Hz, de 6,1 pouces

AMOLED 120 Hz, de 6,1 pouces Processeur : Processeur Snapdragon® 8 gen 2

Processeur Snapdragon® 8 gen 2 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go de stockage interne

128 Go de stockage interne Caméra principale : 50 Mp

50 Mp Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 3900 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

La fiche technique du Galaxy S23 est équilibrée et polyvalente, proposant une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, qui était la plus puissante de l'année dernière et qui reste dans le top du panier. Son écran Amoled est magnifique et il propose une grande autonomie.

On peut dire qu’il est un véritable parangon du haut de gamme, sans proposer une révolution, il donne accès à tous les services Samsung ainsi qu’à son IA et la qualité est au rendez-vous.

Quelle offre pour le Galaxy S23 sur Rakuten ?

Le Galaxy S23 est donc disponible sur Rakuten pour 446 €, ce qui en fait un excellent prix, compte tenu de son excellente fiche et qu’il n’a qu’un an d'ancienneté. Il s’agit d’une version importée américaine, mais compatible avec les opérateurs français. Avec le code CLUBR10 vous pouvez faire baisser son prix de 10 € supplémentaires.