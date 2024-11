53 % d'économies ! L'iPhone 14 Pro reconditionné avec une grosse remise et un code promo pour le Black Friday !

Il n’y a aucun doute que le reconditionnement est une pratique qui permet de faire descendre de beaucoup le prix des appareils haut de gamme. Pour les fans d’iPhone, c’est du pain béni étant donné que ce sont beaucoup les appareils d’Apple que nous pouvons trouver sur les sites de reconditionnement !

Avec des réductions parfois de plus de moitié sur leur prix d’origine, on peut dire qu’il y a de quoi en sortir gagnant. C’est le cas pour l'iPhone 14 Pro que nous pouvons trouver à 652 € en état « Correct » chez CertiDeal, alors que celui-ci était proposé à 1329 € lors de sa sortie il y a deux ans.

Fiche technique de l’iPhone 14 Pro

Écran : OLED de 6,1 pouces

Processeur : Apple A16 Bionic

RAM : 6 Go

Caméra principale : 48 MP (ƒ/1.5)

Caméra avant : 12 MP

Batterie : 3200 mAh

L’iPhone 14 Pro est un smartphone qui en a dans le ventre, puissant, ergonomique et polyvalent, il fait sans aucun doute partie des iPhone les plus intéressants à se procurer en termes de rapport qualité-prix, tout simplement parce qu'il est assez récent pour rester sous le joug des dernières mises à jour, tout en étant proposé à un prix bien plus intéressant qu’à sa sortie, et surtout en version reconditionnée.

Quelle offre en ce moment pour l’iPhone 14 Pro ?

L’iPhone 14 Pro est disponible dans plusieurs versions selon les états proposés. Il est à 652 € en « Correct », et vous avez notamment un prix Black Friday en « Parfait état ». En plus de cela avec le code BLACKFRIDAY vous gagnez une réduction de 20 € !

Notons que CertiDeal propose des appareils entièrement reconditionnés en France, et cela veut dire de A à Z tel que défini par la loi qui encadre cette pratique en France.