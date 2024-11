623,09 € de réduction ! D'après nous, c'est le meilleur smartphone pliant au monde et ce n'est pas celui auquel vous pensez

Disponible en France depuis début septembre 2024, Honor a arrangé son calendrier pour que nous ayons le Honor Magic V3 trois semaines après sa semaine en Chine.

Ce smartphone est le troisième modèle pliant développé par Honor et vient concurrencer directement le Samsung Galaxy Z Fold 6, sortie à peine un mois et demi avant. Et il faut dire que, en plus d'être un modèle hyper-performant de haute gamme qui n'a rien à envier à ses concurrents, il se distingue par un prix très attractif pour ce vendredi noir.

Le mariage entre une livre et un smartphone

Le Honor Magic V3 conserve en grande partie l'esthétique réussie du Magic V2, le modèle précédent. Ce smartphone pliable adopte un format "livre" similaire, avec une ouverture identique, et des dimensions proches de celles de son principal rival, le Samsung Galaxy Z Fold 6.

Néanmoins, ce qui frappe immédiatement, c'est la finesse du Honor Magic V3, nettement supérieure à celle de son concurrent. Fermé, il affiche une épaisseur de seulement 9,2 mm, et une fois déplié, elle tombe à 4,35 mm. Un argument très intéressant puisque ces smartphones peuvent être considérés comme encombrants.

Toutes ces caractéristiques esthétiques sont loin d'être anodines. Elle participe énormément à votre expérience d'utilisation. Ajoutons à cela que Honor à prix les dispositions nécessaires pour que ce modèle soit protégé contre l'eau, marquant une amélioration notable par rapport au modèle précédent.

Concernant la connectivité, le Honor Magic V3 dispose de tout le nécessaire avec une compatibilité Wi-Fi 7 et 5G. On peut également compter sur une connexion Bluetooth 5.3 ainsi que la technologie NFC.

Il a aussi un très grand point de différence, et pas des moindres avec le Samsung Galaxy Z Fold 6, c'est son autonomie. Officiellement, Honor affirme que sa charnière peut supporter plus de 500 000 manipulations, surpassant les 400 000 du Magic V2, avec une résistance accrue de 2100 MPa (bien au-dessus des 1600 MPa du Galaxy Z Fold 6). Cela veut dire que sa batterie s'use bien moins vite.

Pour terminer en bref, sur toutes les caractéristiques que peut proposer ce smartphone en matière de fluidité, d'affichage, et de puissance, dîtes-vous qu'il est tout simplement incollable sur ces points. Il ne sera jamais indisponible pour quelque usage de ce soit.

L’objectif principal d’un smartphone pliant de ce genre est, selon nous, de privilégier une utilisation en mode fermé, tout en offrant la possibilité de l’ouvrir lorsque nécessaire, afin de profiter d’un écran plus grand pour des tâches comme le travail, le visionnage de séries ou le gaming.

Pour combien ?

Proposé à sa sortie pour 1999€, en cette période de Black Friday, vous pouvez vous offrir à partir de 1375€ sur Rakuten, soit plus de 600€ de remise.

Ajoutez à cela que Rakuten vous offre la livraison, vous met à disposition différents codes promos et un système de cash-back, vous pouvez même encore plus optimiser votre achat. En plus, pour adhérer à leur système de Cash Back, le ClubR, c'est gratuit et sans engagement. Pour profiter de tout ça, rendez-vous sur leur site ci-dessous :

Ne tardez pas à faire votre choix, le Black Friday se terminera le 2 décembre.