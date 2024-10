731 € de réduction pour le Galaxy S23 Ultra de Samsung qui franchit ce seuil symbolique grâce à un code de réduction !

Le Galaxy S23 Ultra est l’un des smartphones les plus puissants du constructeur Samsung, il était le même le plus puissant avant la sortie du Galaxy S24 Ultra. Cela fait de lui un très bon plan étant donné qu’il profite de son « ancienneté » pour être disponible à un prix plus bas, tout en ayant à peine un an, et donc des technologies très poussées.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage : 512 Go

: 512 Go Caméra arrière : Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

: Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP Caméra avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

La fiche technique du Galaxy S23 Ultra est un smartphone puissant proposant un écran absolument magnifique et très grand. Il inclut même un stylet pour le S Pen. Sa puce Snapdragon était la plus puissante de l'année dernière et est toujours parmi les plus puissants processeurs du marché.

Vous pouvez retrouver le Samsung Galaxy S23 Ultra dans notre test complet de l'appareil, nous lui avons mis 5/5 !

Où se procurer Galaxy S23 Ultra en ce moment ?

C'est sur Rakuten que vous pouvez trouver le Galaxy S23 Ultra pour seulement 708 €, mais avec le code CLUBR20, il descende de 20 € supplémentaires, le faisant passer sous les 700 € !