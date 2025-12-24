À cause de l’IA, attendre 2026 pour acheter un smartphone est une mauvaise idée

Selon plusieurs études congruentes (si, si, on dit comme ça !), la montée en puissance de l’intelligence artificielle est en train de provoquer une tension inédite sur la RAM et la mémoire flash, deux composants absolument essentiels de nos smartphones.

Allons droit au but, une hausse des prix estimée entre 10 et 20 % sur de nombreux modèles est à prévoir dès 2026...

L’intelligence artificielle fait exploser la demande en mémoire

Depuis environ deux ans bien chargés, l’IA se propage, quittant les lieux experts pour se démocratiser. Elle s’invite partout, dans nos smartphones, ordinateurs, voitures, objets connectés. Or, ces usages reposent sur un besoin massif en mémoire vive et en stockage rapide.

C'est là que commence le problème, car les fabricants de mémoire, eux, doivent arbitrer. Soit fournir des appareils destinés au grand public, soit au privé. Et aujourd’hui, les priorités vont clairement vers les serveurs d’IA et les infrastructures cloud, des domaines bien plus rentables que l’électronique grand public.

Forcément, qui dit plus pour l'un induit moins pour l'autre, créant mécaniquement une pénurie pour les smartphones.

D’après les analyses de Counterpoint Research, cette situation de pression sur les composants entraîne une augmentation directe du coût de fabrication des appareils. Une hausse que les constructeurs ne pourront pas absorber indéfiniment ; or, après les constructeurs, ce sera à nous, consommateurs, de le faire, en payant des prix plus élevés.

L’étude de Counterpoint Research sur les prévisions 2026 évoque d’ailleurs une révision à la baisse des volumes de smartphones, précisément à cause de cette inflation des coûts.

Des hausses de prix déjà anticipées dès 2026

Plusieurs médias spécialisés en économie évoquent déjà des augmentations très concrètes à partir de mai 2026 pour les smartphones et les tablettes.

Selon Franceinfo, ce seront probablement les milieux et haut de gamme qui en pâtiront le plus, chose que l'on peut considérer comme absolument logique, puisqu'il s'agit des appareils qui embarquent le plus de mémoire, notamment pour faire fonctionner les nouvelles fonctions d’IA embarquées ! Un vrai paradoxe.

Le média Frandroid va dans le même sens et parle d’une période 2026 très peu favorable pour les consommateurs, avec des smartphones plus chers… sans forcément de rupture technologique majeure pour compenser.

Autrement dit, attendre pourrait signifier payer plus cher un smartphone équivalent à ce que nous avons déjà aujourd'hui, simplement parce que ses composants coûtent davantage à produire.