Xiaomi Poco X7 Pro : le meilleur smartphone sous les 300 € selon notre algorithme

Trouver le smartphone idéal et à un prix raisonnable est devenu un véritable défi en 2026. Pourtant, notre algorithme a tranché : le Xiaomi Poco X7 Pro est actuellement la meilleure référence du segment milieu de gamme.

Rémi Deschamps - publié le 22/02/2026 à 17h45
Le Xiaomi POCO X7 Pro

Avec un score de 7,54 / 10, le Xiaomi Poco X7 Pro domine notre classement interne des smartphones à moins de 300 €, grâce à un rapport performance/prix qui laisse la concurrence sur place.

 

Puissant pour un prix réduit, c'est le top à moins de 300 €

Affiché à 269 € sur Cdiscount, le Xiaomi Poco X7 Pro est fidèle à l'ADN de la marque avec un processeur capable de faire tourner les jeux les plus gourmands et de gérer le multitâche avec une fluidité plutôt déconcertante pour cette tranche de prix.

Ce n'est pas un hasard s'il se hisse au sommet de la catégorie « Moins de 300 € » dans notre classement des meilleurs smartphones.

Notre algorithme analyse plus d'une vingtaine de critères techniques (puissance, autonomie, qualité d'écran, prix actuel) pour délivrer une note la plus objective possible. À 269 €, le Poco X7 Pro obtient une note de 7,54.

 

Pourquoi est-il le n°1 de notre classement « Moins de 300 € » ?

Au-delà de sa puissance brute, le Poco X7 Pro c'est de l'équilibre, de la vraie polyvalence.

Le Xiaomi POCO X7 Pro au MWC 2025
Xiaomi a doté ce modèle d'un écran AMOLED ultra-fluide et d'une autonomie solide qui vous accompagnera facilement pendant deux jours d'utilisation. La charge rapide, point fort historique de la gamme, permet de récupérer l'intégralité de la batterie en un temps record.

✅ Les points forts

  • Performances : Un processeur de pointe à prix réduit.
  • Écran : Immersion totale avec un taux de rafraîchissement élevé.
  • Prix : Imbattable sous la barre des 300 €.

☑️ À retenir

  • Disponibilité : Offre limitée sur Cdiscount.
  • Usage : Idéal pour le gaming et le multimédia.

Notre avis : Si vous avez un budget de 300 € maximum, n'allez pas voir ailleurs. Le Poco X7 Pro offre des sensations de flagship et sera mis à jour jusqu'en 2029. Un très bon investissement.

 
Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
