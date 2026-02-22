Xiaomi Poco X7 Pro : le meilleur smartphone sous les 300 € selon notre algorithme

Avec un score de 7,54 / 10, le Xiaomi Poco X7 Pro domine notre classement interne des smartphones à moins de 300 €, grâce à un rapport performance/prix qui laisse la concurrence sur place.

Puissant pour un prix réduit, c'est le top à moins de 300 €

Affiché à 269 € sur Cdiscount, le Xiaomi Poco X7 Pro est fidèle à l'ADN de la marque avec un processeur capable de faire tourner les jeux les plus gourmands et de gérer le multitâche avec une fluidité plutôt déconcertante pour cette tranche de prix.

Ce n'est pas un hasard s'il se hisse au sommet de la catégorie « Moins de 300 € » dans notre classement des meilleurs smartphones.

Notre algorithme analyse plus d'une vingtaine de critères techniques (puissance, autonomie, qualité d'écran, prix actuel) pour délivrer une note la plus objective possible. À 269 €, le Poco X7 Pro obtient une note de 7,54.

Pourquoi est-il le n°1 de notre classement « Moins de 300 € » ?

Au-delà de sa puissance brute, le Poco X7 Pro c'est de l'équilibre, de la vraie polyvalence.

Le Xiaomi POCO X7 Pro au MWC 2025

Xiaomi a doté ce modèle d'un écran AMOLED ultra-fluide et d'une autonomie solide qui vous accompagnera facilement pendant deux jours d'utilisation. La charge rapide, point fort historique de la gamme, permet de récupérer l'intégralité de la batterie en un temps record.

✅ Les points forts Performances : Un processeur de pointe à prix réduit.

Un processeur de pointe à prix réduit. Écran : Immersion totale avec un taux de rafraîchissement élevé.

Immersion totale avec un taux de rafraîchissement élevé. Prix : Imbattable sous la barre des 300 €. ☑️ À retenir Disponibilité : Offre limitée sur Cdiscount.

Offre limitée sur Cdiscount. Usage : Idéal pour le gaming et le multimédia.