Intelligence Artificielle : les 3 smartphones qui exploitent vraiment tout le potentiel de l'IA locale en 2026

En matière de design, le Google Pixel 10 Pro conserve la barre horizontale caractéristique des Pixel, intégrant les trois capteurs photo dans un bandeau métallique qui traverse toute la largeur du dos. Cette intégration crée une rupture visuelle marquée et protège les optiques. Il est proposé en noir obsidienne, porcelaine, bleu brume et vert sauge, avec des tranches légèrement arrondies facilitant la prise en main.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra adopte une approche différente : les capteurs sont disposés individuellement, sans module rectangulaire saillant, directement intégrés dans la coque arrière en verre mat, dans des finitions noir titane, gris titane, violet titane et jaune titane. Ses tranches sont plates, avec des angles affirmés.

De son côté, l’iPhone 17 présente un module carré positionné dans l’angle supérieur gauche, aux contours adoucis, décliné en noir, blanc, rose, bleu et vert, avec un châssis en aluminium aux bords plats.

Le Galaxy S25 Ultra est le plus grand et le plus lourd, dépassant les 230 grammes, tandis que l’iPhone 17 est le plus compact et le plus léger, autour de 175 grammes. Le Pixel 10 Pro occupe une position intermédiaire. Enfin, les trois appareils bénéficient d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, le Google Pixel 10 Pro repose sur le processeur Google Tensor G5, conçu pour optimiser les calculs d’intelligence artificielle locale, associé à 12 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage de 256 ou 512 Go, sans possibilité d’extension par carte micro SD. Le Samsung Galaxy S25 Ultra embarque le Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, épaulé par 12 Go de mémoire vive et des configurations de 256 Go, 512 Go ou 1 To, également sans extension micro SD.

L’iPhone 17 intègre la puce Apple A19 Bionic, couplée à 8 Go de mémoire vive, avec des stockages de 128, 256 ou 512 Go, sans lecteur micro SD.

En termes de puissance brute, le Galaxy S25 Ultra se positionne en tête grâce à son processeur très performant et à ses options de mémoire vive élevées. L’iPhone 17 suit de près, bénéficiant d’une optimisation logicielle poussée, tandis que le Pixel 10 Pro privilégie l’efficacité des tâches liées à l’intelligence artificielle, ce qui peut le placer légèrement derrière en performances générales pures.

S’agissant de l’écran, le Pixel 10 Pro dispose d’une dalle OLED LTPO de 6,7 pouces, avec une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale suffisante pour un usage en extérieur. Le Galaxy S25 Ultra propose un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces, également LTPO, capable de varier de 1 à 120 Hz et d’atteindre environ 2600 cd/m² en pic, avec une surface très légèrement incurvée. L’iPhone 17 est équipé d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, limité à 120 Hz, avec une luminosité maximale avoisinant 2000 à 2500 cd/m² selon les usages, et une surface totalement plate.

En matière de qualité globale d’affichage, le Galaxy S25 Ultra arrive en première position grâce à sa grande diagonale et à sa maîtrise de la luminosité. Le Pixel 10 Pro offre un équilibre très solide entre fluidité et lisibilité, tandis que l’iPhone 17 privilégie la compacité, ce qui conviendra davantage aux utilisateurs recherchant un format plus maniable.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photographie, le Pixel 10 Pro intègre un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels offrant un zoom optique 5x, ainsi qu’un capteur frontal de 12 mégapixels.

Le Galaxy S25 Ultra mise sur un capteur principal de 200 mégapixels, complété par un ultra grand-angle de 12 mégapixels et deux téléobjectifs de 10 mégapixels et 50 mégapixels, permettant des zooms optiques 3x et 5x, avec un capteur selfie de 12 mégapixels.

L’iPhone 17 propose un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels, accompagné d’un capteur frontal de 24 mégapixels.

En pratique, le Galaxy S25 Ultra offre la plus grande polyvalence grâce à la diversité de ses focales et à la très haute définition de son capteur principal. Le Pixel 10 Pro se montre particulièrement efficace en traitement computationnel, tandis que l’iPhone 17 privilégie une restitution équilibrée des couleurs et des tons chair.

En matière de connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G. Le Galaxy S25 Ultra et le Pixel 10 Pro prennent en charge le Wi-Fi 7, tandis que l’iPhone 17 est compatible Wi-Fi 6E. Aucun ne dispose d’une prise audio jack.

Le Galaxy S25 Ultra conserve un émetteur infrarouge, ce qui n’est pas le cas des deux autres. Concernant la biométrie, le Pixel 10 Pro et le Galaxy S25 Ultra intègrent un lecteur d’empreintes sous l’écran, solution pratique et discrète, tandis que l’iPhone 17 repose sur la reconnaissance faciale Face ID, sans capteur d’empreintes.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un élément déterminant. Le Galaxy S25 Ultra est équipé d’une batterie d’environ 5000 mAh, tout comme le Pixel 10 Pro, tandis que l’iPhone 17 embarque une batterie d’environ 3600 mAh. En théorie, les deux modèles Android devraient offrir une endurance supérieure, bien que l’optimisation d’iOS permette à l’iPhone 17 de rester compétitif dans un usage quotidien modéré. Il convient toutefois de rappeler que l’autonomie varie selon les usages, la luminosité de l’écran et les applications sollicitées.

En matière de recharge, le Galaxy S25 Ultra supporte jusqu’à 45 watts en filaire et 15 watts en sans fil. Le Pixel 10 Pro propose environ 30 à 45 watts en filaire selon le chargeur utilisé, et autour de 23 watts en recharge sans fil.

L’iPhone 17 accepte environ 30 watts en filaire et jusqu’à 25 watts en recharge sans fil MagSafe. Ainsi, pour ceux qui recherchent la recharge la plus rapide, le Galaxy S25 Ultra et le Pixel 10 Pro apparaissent mieux armés, tandis que l’iPhone 17 privilégie un équilibre entre compacité et endurance maîtrisée.

