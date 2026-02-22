À quelques jours du Galaxy S26, le Samsung S25 Ultra passe sous la barre des 750 € : l'offre qu'on n'attendait plus

La question revient chaque année, « faut-il attendre le nouveau modèle ou profiter de la chute de prix de l'ancien ? » À 749 €, le calcul est assez vite fait. Le Samsung Galaxy S25 Ultra reste un appareil à la pointe de la technologie, et il y a très peu de chance qu'il soit déclassé par le S26, mais simplement complété.

Pourquoi acheter le S25 Ultra maintenant est le meilleur calcul

En optant pour ce modèle aujourd'hui, vous bénéficiez de ce que les mobiles Samsung font de mieux, avec un écran Dynamic AMOLED X2 d'une luminosité exceptionnelle, un capteur photo de 200 MP toujours inégalé par la concurrence mainstream, et bien sûr le S Pen intégré.

Ainsi, c'est l'opportunité de s'offrir le luxe technologique au prix d'un milieu de gamme supérieur. D'autant plus que l'appareil sera mis à jour par Samsung pendant 7 ans... Jusqu'en 2033 !

Le point de non-retour pour les prix

Historiquement, les modèles Ultra du constructeur conservent une cote élevée, même après la sortie de leur successeur. Voir le S25 Ultra dégringoler sous les 730 € avant même l'annonce officielle du S26 est un signal assez fort.

Il faut prendre en compte qu'il s'agit d'un modèle d'import (USA), ce qui peut expliquer une baisse de prix aussi drastique en plus de la baisse naturelle engendrée par la sortie du S26.

Vous obtenez un appareil qui sera mis à jour pendant encore de nombreuses années, avec une autonomie de deux jours et une puissance de calcul qui fait tourner tous les jeux et applications professionnelles de 2026 sans sourciller le moins du monde.

✅ Pourquoi craquer aujourd'hui ? Prix : Près de 50 % d'économie par rapport au prix initial.

Près de 50 % d'économie par rapport au prix initial. Qualité : Le meilleur écran et le meilleur zoom du marché 2025.

Le meilleur écran et le meilleur zoom du marché 2025. Durabilité : Encore 6 ans de mises à jour garanties par Samsung. ⚠️ À anticiper Disponibilité : Les stocks à moins de 750 € se vident en quelques heures.

Les stocks à moins de 750 € se vident en quelques heures. Import : compatible avec les opérateurs français (quelques fonctionnalités peuvent changer).

compatible avec les opérateurs français (quelques fonctionnalités peuvent changer). Nouveauté : Le S26 arrive, mais sera vendu au prix fort (1400 €+).