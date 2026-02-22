À quelques jours du Galaxy S26, le Samsung S25 Ultra passe sous la barre des 750 € : l'offre qu'on n'attendait plus

Alors que Samsung s'apprête à dévoiler sa nouvelle gamme Galaxy S26 dans quelques jours, les revendeurs bradent les stocks du modèle actuel. Ce qui permet au Samsung Galaxy S25 Ultra de franchir un seuil psychologique en passant sous les 730 €.

Rémi Deschamps - publié le 22/02/2026 à 12h15
À quelques jours du Galaxy S26, le Samsung S25 Ultra passe sous la barre des 750 € : l'offre qu'on n'attendait plus

La question revient chaque année, « faut-il attendre le nouveau modèle ou profiter de la chute de prix de l'ancien ? » À 749 €, le calcul est assez vite fait. Le Samsung Galaxy S25 Ultra reste un appareil à la pointe de la technologie, et il y a très peu de chance qu'il soit déclassé par le S26, mais simplement complété.

 

Pourquoi acheter le S25 Ultra maintenant est le meilleur calcul

En optant pour ce modèle aujourd'hui, vous bénéficiez de ce que les mobiles Samsung font de mieux, avec un écran Dynamic AMOLED X2 d'une luminosité exceptionnelle, un capteur photo de 200 MP toujours inégalé par la concurrence mainstream, et bien sûr le S Pen intégré.

Ainsi, c'est l'opportunité de s'offrir le luxe technologique au prix d'un milieu de gamme supérieur. D'autant plus que l'appareil sera mis à jour par Samsung pendant 7 ans... Jusqu'en 2033 !

Le point de non-retour pour les prix

Historiquement, les modèles Ultra du constructeur conservent une cote élevée, même après la sortie de leur successeur. Voir le S25 Ultra dégringoler sous les 730 € avant même l'annonce officielle du S26 est un signal assez fort.

Il faut prendre en compte qu'il s'agit d'un modèle d'import (USA), ce qui peut expliquer une baisse de prix aussi drastique en plus de la baisse naturelle engendrée par la sortie du S26.

 

Vous obtenez un appareil qui sera mis à jour pendant encore de nombreuses années, avec une autonomie de deux jours et une puissance de calcul qui fait tourner tous les jeux et applications professionnelles de 2026 sans sourciller le moins du monde.

✅ Pourquoi craquer aujourd'hui ?

  • Prix : Près de 50 % d'économie par rapport au prix initial.
  • Qualité : Le meilleur écran et le meilleur zoom du marché 2025.
  • Durabilité : Encore 6 ans de mises à jour garanties par Samsung.

⚠️ À anticiper

  • Disponibilité : Les stocks à moins de 750 € se vident en quelques heures.
  • Import : compatible avec les opérateurs français (quelques fonctionnalités peuvent changer).
  • Nouveauté : Le S26 arrive, mais sera vendu au prix fort (1400 €+).

Notre avis : Même si une telle chute était prévisible, à 729 €, le S25 Ultra n'a plus vraiment de concurrents.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Apple iPhone 17e leaks
Guide d'achat

iPhone 17e VS iPhone 16e : quelles seraient les vraies différences ?

20/02/2026
Google Pixel 10 Pro
Guide d'achat

Oubliez votre reflex : les 3 photophones qui dominent le marché en ce début d'année 2026

19/02/2026
Nubia Red Magic 11 Air
Test

Test du Nubia Red Magic 11 Air : le nouveau monstre du gaming mobile ultra-fin

18/02/2026
Google Pixel 10 Pro
Guide d'achat

Intelligence Artificielle : les 3 smartphones qui exploitent vraiment tout le potentiel de l'IA locale en 2026

18/02/2026