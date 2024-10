À peine sorties, les tablettes haut de gamme de Samsung proposent des réductions, un cadeau et une facilité de paiement !

Après tout, une tablette aussi est un appareil mobile, alors pourquoi ne pas en parler aussi sur LesMobiles ! Nous avons saisi l’occasion de la sortie de la nouvelle gamme premium Galaxy S10 pour vous présenter les deux nouveaux appareils de Samsung. Nous accueillons donc les Galaxy Tab S10 Ultra et S10+ !

Voir l'offre de Samsung pour la Galaxy S10 Series

Quelles caractéristiques pour ces deux appareils

Première différence, la taille de l’écran, puisque celui de la version Ultra est légèrement plus grand, 14,6 pouces, soit 2 pouces de plus, mais la qualité est la même puisque Samsung intègre des écrans avec une technologie Dynamic AMOLED 2X. Le même écran que sur les smartphones Galaxy S de la marque. Mais en plus avec un antireflet excellent, ce qui le rend très agréable pour regarder vos séries le soir !

Côté performances, les deux appareils sont propulsés par 12 ou 16 Go de RAM et un processeur Mediatek Dimensity 9300+. En plus de cela, nous avons la présence d’un NPU, une puce dédiée pour l’IA !

Ce qui rend particuliers ces deux appareils est que vous pouvez les connecter à un clavier le Book Cover Keyboard, donnant à la tablette un aspect d’ordinateur portable ! Et à cela s’ajoute un stylet, le S Pen, comme pour les smartphones Galaxy S Ultra.

Quelles sont les offres actuellement chez Samsung pour les appareils ?

En ce moment, pour l’achat d’une tablette Galaxy S10 Series, vous obtenez un clavier Book Cover Keyboard Slim offert ! Mais aussi jusqu’à 150 € de bonus de reprise, en plus de la reprise habituelle de vos anciens appareils. Mais ce n’est pas tout car en passant par l’application de Samsung, vous pouvez également ajouter une réduction de 10 % ! On peut dire que Samsung fait les choses en grand pour ce lancement.