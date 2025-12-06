À quelques jours de Noël, l’iPhone 12 reconditionné devient un très bon plan

Reconditionné en France, garanti 30 mois et expédié en 48h : une offre particulièrement intéressante en amont de Noël.
Pourquoi acheter reconditionné pour Noël ?
Ici, le reconditionnement permet d’accéder à un smartphone Apple fiable et surtout contrôlé, le tout en économisant plusieurs centaines d’euros par rapport au neuf. Chez CertiDeal, chaque appareil est remis en état dans leurs ateliers français et soumis à plusieurs étapes de test avant d’être revendu.
Pour comparer facilement les prix entre plusieurs modèles, notre outil dédié est disponible ici : comparateur de smartphones reconditionnés.
Les atouts de l’offre CertiDeal
- Garantie 30 mois (une des plus longues du marché)
- Expédition en 48h
- 100% fonctionnel et débloqué
- Batterie en excellent état garanti
- 30 jours pour changer d’avis
- Reconditionné en France dans leurs propres ateliers
- Paiement possible en 2x, 3x ou 24x
✅Points forts
- Excellent rapport qualité/prix en reconditionné
- Puce A14 encore très performante
- Garantie 30 mois
- Livraison rapide, idéale pour un cadeau
☑️À considérer
- Chargeur non inclus
- Batterie plus petite que les modèles récents
Une offre parfaite pour un cadeau
Grâce à son prix, sa garantie longue et son expédition rapide, l’iPhone 12 reconditionné chez CertiDealfait un bon cadeau de Noël. Un smartphone compact, fluide, bien noté et soutenu par un SAV basé en France.