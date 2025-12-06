À quelques jours de Noël, l’iPhone 12 reconditionné devient un très bon plan

À l’approche des fêtes, l’iPhone 12 reconditionné en France est proposé dès 226,99 €. Un prix très bas pour un modèle encore mis à jour par Apple. nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 06/12/2025 à 12h15
À ce tarif, l’iPhone 12 reconditionné est très bon choix pour qui veut un appareil Apple performant et surtout encore mis à jour. Son format 6,1 pouces est agréable pour une main, sa puce A14 Bionic tient encore parfaitement la route, et l’ensemble est fluide, tout simplement.

Reconditionné en France, garanti 30 mois et expédié en 48h : une offre particulièrement intéressante en amont de Noël.

J'obtiens l'iPhone 12 sur CertiDeal

Pourquoi acheter reconditionné pour Noël ?

Ici, le reconditionnement permet d’accéder à un smartphone Apple fiable et surtout contrôlé, le tout en économisant plusieurs centaines d’euros par rapport au neuf. Chez CertiDeal, chaque appareil est remis en état dans leurs ateliers français et soumis à plusieurs étapes de test avant d’être revendu.

Pour comparer facilement les prix entre plusieurs modèles, notre outil dédié est disponible ici : comparateur de smartphones reconditionnés.

Les atouts de l’offre CertiDeal

  • Garantie 30 mois (une des plus longues du marché)
  • Expédition en 48h
  • 100% fonctionnel et débloqué
  • Batterie en excellent état garanti
  • 30 jours pour changer d’avis
  • Reconditionné en France dans leurs propres ateliers
  • Paiement possible en 2x, 3x ou 24x

✅Points forts

  • Excellent rapport qualité/prix en reconditionné
  • Puce A14 encore très performante
  • Garantie 30 mois
  • Livraison rapide, idéale pour un cadeau

☑️À considérer

  • Chargeur non inclus
  • Batterie plus petite que les modèles récents

Une offre parfaite pour un cadeau

Grâce à son prix, sa garantie longue et son expédition rapide, l’iPhone 12 reconditionné chez CertiDealfait un bon cadeau de Noël. Un smartphone compact, fluide, bien noté et soutenu par un SAV basé en France.

J'obtiens l'iPhone 12 sur CertiDeal
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
