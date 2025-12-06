À quelques jours de Noël, l’iPhone 12 reconditionné devient un très bon plan

À ce tarif, l’iPhone 12 reconditionné est très bon choix pour qui veut un appareil Apple performant et surtout encore mis à jour. Son format 6,1 pouces est agréable pour une main, sa puce A14 Bionic tient encore parfaitement la route, et l’ensemble est fluide, tout simplement.

Reconditionné en France, garanti 30 mois et expédié en 48h : une offre particulièrement intéressante en amont de Noël.

Pourquoi acheter reconditionné pour Noël ?

Ici, le reconditionnement permet d’accéder à un smartphone Apple fiable et surtout contrôlé, le tout en économisant plusieurs centaines d’euros par rapport au neuf. Chez CertiDeal, chaque appareil est remis en état dans leurs ateliers français et soumis à plusieurs étapes de test avant d’être revendu.

Pour comparer facilement les prix entre plusieurs modèles, notre outil dédié est disponible ici : comparateur de smartphones reconditionnés.

Les atouts de l’offre CertiDeal

Garantie 30 mois (une des plus longues du marché)

(une des plus longues du marché) Expédition en 48h

100% fonctionnel et débloqué

Batterie en excellent état garanti

30 jours pour changer d’avis

Reconditionné en France dans leurs propres ateliers

dans leurs propres ateliers Paiement possible en 2x, 3x ou 24x

✅Points forts Excellent rapport qualité/prix en reconditionné

Puce A14 encore très performante

Garantie 30 mois

Livraison rapide, idéale pour un cadeau ☑️À considérer Chargeur non inclus

Batterie plus petite que les modèles récents

Une offre parfaite pour un cadeau

Grâce à son prix, sa garantie longue et son expédition rapide, l’iPhone 12 reconditionné chez CertiDealfait un bon cadeau de Noël. Un smartphone compact, fluide, bien noté et soutenu par un SAV basé en France.