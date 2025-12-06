L'iPhone 17e entre amélioration discrète et stratégie tarifaire

Apple prépare le successeur de son iPhone 16e pour le printemps 2026. Entre rumeurs contradictoires et fuites contrôlées, ce modèle d'entrée de gamme pourrait connaître plusieurs évolutions techniques, notamment au niveau de son design et de son processeur.

Sylvain Pichot - publié le 06/12/2025 à 14h30
Apple iPhone 16e

L'actuel iPhone 16e présente une configuration hybride qui montre bien la stratégie commerciale d'Apple : un processeur A18 emprunté à la génération précédente, installé dans le châssis de l'iPhone 14. Cette approche permet de proposer un appareil lancé à 719 euros, positionnement qui reste élevé pour un modèle d'entrée de gamme, mais inférieur aux tarifs des versions standard.

Selon les informations relayées par le média sud-coréen The Elec, l'iPhone 17e, son successeur, bénéficierait de bordures plus fines, pour une apparence plus proche de celle des iPhone 16 Pro et de toute la gamme iPhone 17. Cette modification esthétique ne bouleverserait pas l'expérience utilisateur au quotidien, mais améliorerait le rapport écran-corps de l'appareil. La diagonale d'écran resterait fixée à 6,1 pouces, contrairement à l'iPhone 17 standard, le plus petit de la série, qui adopte une dalle de 6,3 pouces. La technologie d'affichage reposerait sur une dalle OLED fournie par le constructeur BOE, identique à celle du modèle actuel.

La question de la présence d’une encoche demeure au centre des spéculations. Alors que certaines sources anticipaient l'arrivée de la Dynamic Island, interface introduite avec les iPhone 14 Pro et désormais présente sur l'ensemble de la gamme à l'exception du 16e, une fuite récente vient contredire cette hypothèse. The Elec affirme que l'iPhone 17e conserverait l'encoche traditionnelle, évitant ainsi à Apple de revoir entièrement la disposition des capteurs frontaux, modification coûteuse qui irait à l'encontre du positionnement économique du modèle. Notez cependant que cette information contredit les prédictions du leaker Digital Chat Station, qui maintient depuis l'été dernier que le 17e adopterait la pilule noire caractéristique des modèles récents.

Apple iPhone 16e

Apple iPhone 16e

Performances attendues et innovations probables

Sur le plan des performances, l'iPhone 17e devrait embarquer la puce A19. Ce chipset, également présent dans l'iPhone 17 standard, offre un CPU à 6 cœurs, un GPU à 5 cœurs avec ray tracing matériel, et un Neural Engine à 16 cœurs optimisé pour les fonctions d'intelligence artificielle. D'après les données techniques de l'iPhone 17, le GPU de l'A19 affiche des performances supérieures de 20% par rapport à l'A18 de l'iPhone 16, et même de 80% face à l'A15 de l'iPhone 15. Cette amélioration permettrait au 17e de gérer efficacement les tâches gourmandes en ressources, du multitâche intensif au montage vidéo.

Enfin, l'analyste Jeff Pu a également évoqué l'intégration possible de la caméra Center Stage. Rappelons qu’il s’agit d’une technologie qui ajuste automatiquement le cadrage des vidéos et selfies en fonction du nombre de personnes présentes devant l'objectif. Cette fonctionnalité, introduite avec les iPhone 17, représenterait un ajout bienvenu pour un modèle qui ne dispose que d'un seul capteur photo au dos. L'absence de stabilisation optique et les capacités photographiques limitées sont, en outre, les principales concessions techniques du 16e face aux versions supérieures.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site lesmobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
OnePlus 15
Guide d'achat

Les smartphones avec la meilleure autonomie en 2025 (idéal pour cadeau à un parent ou ado)

05/12/2025
Nothing Phone (2a)
Guide d'achat

5G pour petit budget : quel smartphone choisir à moins de 400 € pour bénéficier de la 5G ?

05/12/2025
POCO F7 Ultra
Guide d'achat

Quel smartphone choisir pour le gaming en 2025 ? (Le post promos Black Friday & Cyber Monday)

04/12/2025
Nubia RedMagic 10S Pro
Test

Test du RedMagic 10S Pro : la nouvelle bête de course du gaming mobile

03/12/2025