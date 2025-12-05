Les smartphones avec la meilleure autonomie en 2025 (idéal pour cadeau à un parent ou ado)

Les smartphones OnePlus 15, Honor Magic7 Lite et Xiaomi Redmi Note 14 Pro présentent chacun des partis pris esthétiques distincts, notamment en ce qui concerne l’organisation de leurs capteurs photo arrière. Le Honor Magic7 Lite adopte un design sobre avec un large cercle centrée qui intègre tous les modules photo. Le profil du téléphone est arrondi, ce qui favorise une prise en main stable et simple. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro, quant à lui, affiche une disposition plus traditionnelle pour la marque avec un bloc photo carré aux coins très arrondis abritant trois capteurs ainsi que le flash. Ce modèle combine des bords légèrement arrondis à un dos plat. De son côté, le OnePlus 15 est le plus sobre avec des capteurs disposés dans un carré situé au niveau du haut du dos, à gauche, un choix qui lui confère un aspect premium. Ce smartphone propose également un profil plat.

Concernant les coloris, le Honor Magic7 Lite est proposé en noir, vert et argent. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro est disponible en bleu, noir et violet. Le OnePlus 15, quant à lui, est décliné en noir, sable ou violet. Du point de vue des dimensions, le plus compact des trois est le Honor Magic7 Lite, qui est également le plus léger avec un poids de 189 grammes. Le plus grand et potentiellement le plus lourd reste le OnePlus 15, notamment en raison de sa grande batterie. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro, bien que légèrement plus petit que le OnePlus, demeure plus imposant que le modèle de Honor.

En matière d’étanchéité, seule une certification IP est généralement synonyme de protection contre l’eau et la poussière. Parmi les modèles comparés, seul le OnePlus 15 revendique une étanchéité certifiée IP68, garantissant une protection totale contre les projections d’eau, l’immersion et la poussière. C’est clairement le plus solide des trois smartphones de ce comparatif. Toutefois, notez que l’écran du Magic7 Lite est spécialement protégé et peut résister à des chutes, des coups et même des écrasements.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Du point de vue de la puissance, chacun des trois smartphones embarque des composants différents. Le Honor Magic7 Lite repose sur un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, couplé à 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension par carte microSD. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro s’appuie sur un processeur MediaTek Helio G100 Ultra, lui aussi accompagné de 8 ou 12 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage, avec la possibilité d’insérer une carte mémoire microSD. Enfin, le OnePlus 15 se démarque clairement par la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, nettement le plus performant des trois, associé à une capacité de 12 ou 16 Go de RAM et, respectivement 256 ou 512 Go de stockage, sans port microSD non plus.

Ainsi, en matière de puissance brute, le OnePlus 15 surclasse clairement ses concurrents grâce à son processeur haut de gamme et à sa mémoire vive supérieure. Il est conçu pour gérer les tâches les plus exigeantes, y compris les jeux en 3D, la retouche photo ou le multitâche intensif. En deuxième position vient le Honor Magic7 Lite, dont le processeur de milieu de gamme offre de très bonnes performances pour une utilisation quotidienne fluide. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro ferme la marche, avec une puce plus modeste, suffisante pour les usages classiques mais moins adaptée aux tâches lourdes.

En ce qui concerne les écrans, le Honor Magic7 Lite est doté d’une dalle AMOLED de 6,78 pouces, affichant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 850 nits. Son écran est plat. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro propose lui aussi un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais sa luminosité maximale atteint 1200 cd/m² en utilisation classique, ce qui lui assure une très bonne lisibilité en plein soleil. L’écran est également plat. Le OnePlus 15 surpasse ses rivaux avec une dalle AMOLED LTPO de 6,78 pouces, rafraîchie dynamiquement entre 1 Hz et 120 Hz, et même jusqu’à 165 Hz pour les jeux vidéo ainsi qu’une luminosité maximale largement suffisante pour toutes les circonstances.

En comparant les trois modèles sur la qualité de l’affichage, le OnePlus 15 s’impose nettement avec une diagonale plus grande, une technologie plus avancée et une luminosité bien supérieure. Vient ensuite le Xiaomi Redmi Note 14 Pro, dont la dalle affiche une excellente luminosité. Le Honor Magic7 Lite, bien que doté d’un bon écran, est légèrement en retrait sur ce critère, notamment en extérieur.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les appareils photo de ces smartphones offrent des configurations diverses, orientées selon leurs positionnements respectifs. Le Honor Magic7 Lite embarque un capteur principal de 108 mégapixels, accompagné d’un capteur secondaire de 5 mégapixels dédié à la profondeur de champ. Pour les selfies, il dispose d’un capteur de 16 mégapixels placé en poinçon au centre de l’écran. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro propose une configuration plus complète avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Le capteur avant est de 32 mégapixels. Enfin, le OnePlus 15 intègre un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique 3,5x, pour un total de trois capteurs polyvalents. La caméra frontale est de 32 mégapixels.

En comparant les capacités photographiques, le OnePlus 15 offre la configuration la plus performante et la plus complète grâce à son téléobjectif et son ultra-grand-angle de qualité, en plus d’un traitement d’image de haut niveau. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro vient en deuxième position avec son capteur principal très haute définition, bien qu’il souffre de capteurs secondaires plus modestes. Le Honor Magic7 Lite, malgré un capteur principal de 108 mégapixels, reste plus limité, notamment en l’absence de module ultra-grand-angle.

Côté connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G, proposent le Wi-Fi, le Bluetooth et un port USB-C. Le OnePlus 15 se distingue avec la prise en charge du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6.0, tandis que le Honor Magic7 Lite et le Redmi Note 14 Pro sont limités au Wi-Fi 5 et au Bluetooth 5.1. Concernant la sécurité biométrique, les lecteurs d’empreintes digitales sont placés sous l’écran pour les trois modèles, ce qui garantit une utilisation fluide et rapide.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est le point fort des trois modèles sélectionnés. Le OnePlus 15 est équipé d’une imposante batterie de 7300 mAh, basée sur une technologie silicium-carbone, ce qui lui confère une autonomie exceptionnelle, capable de tenir plus de deux jours selon les usages. Il supporte la recharge filaire rapide à 120 W, la recharge sans fil jusqu’à 50 W, ainsi que la recharge inversée. Le Honor Magic7 Lite, de son côté, propose une batterie de 6600 mAh, un chiffre rare dans cette gamme de prix. Sa recharge rapide filaire de 66 W permet de récupérer une large part d’autonomie en moins d’une heure, bien qu’il ne soit pas compatible avec la recharge sans fil. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro est équipé d’une batterie de 5500 mAh avec une recharge rapide de 67 W, ce qui garantit un cycle de charge efficace. Toutefois, il ne propose pas non plus de recharge sans fil.

Sur la base de ces données, le OnePlus 15 domine très largement en matière d’autonomie, suivi de près par le Honor Magic7 Lite, qui reste un excellent choix dans sa catégorie. Le Redmi Note 14 Pro, avec une capacité inférieure, demeure satisfaisant pour un usage courant, mais il sera moins endurant que ses deux concurrents en cas d’usage intensif.

