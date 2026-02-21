Nothing Phone (4a) et (4a) Pro : tout ce que l’on sait avant la présentation officielle

À retenir Les Phone (4a) et Phone (4a) Pro seront présentés le 5 mars 2026 .

Nothing doit officiellement lever le voile sur les Phone (4a) et Phone (4a) Pro le 5 mars, juste après la Keynote Apple qui devrait voir la présentation de l’iPhone 17e.

La principale nouveauté de cette série serait un choix distinct pour les deux versions en matière de processeur. Ainsi, il se murmure que le Nothing Phone (4a) intégrerait un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, tandis que le Phone (4a) Pro bénéficierait d'une puce Snapdragon 7 Gen plus performante. Rappelons que pour la série Phone (3a), les deux modèles embarquaient le même processeur.

Les deux smartphones proposeraient une configuration mémoire identique avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne au format UFS 3.1. Le modèle Pro conserverait également la compatibilité eSIM, une fonctionnalité déjà présente sur le Phone (3a) Pro, facilitant ainsi la transition des utilisateurs actuels vers le nouveau modèle. Cette option reste absente du modèle standard.

Un système photo renforcé et des batteries généreuses

Selon les informations disponibles, le système photographique des Phone (4a) et (4a) Pro serait composé de trois capteurs. Le module principal afficherait une définition de 64 mégapixels, accompagné d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d'un téléobjectif de 50 mégapixels. Pour les selfies, le Phone (4a) embarquerait un capteur frontal de 32 mégapixels, tandis que le modèle Pro monterait à 50 mégapixels. Cette configuration photo placerait ces smartphones dans la moyenne haute de leur catégorie, avec une attention particulière portée au zoom optique grâce au téléobjectif.

Les écrans des deux modèles présenteraient des dimensions généreuses. D'après la marque, le Phone (4a) disposerait d'une dalle OLED de 6,7 pouces, tandis que le Phone (4a) Pro adopterait un écran légèrement plus grand de 6,88 pouces. Les deux panneaux offriraient une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une fluidité d'affichage appréciable pour la navigation et les jeux. Certaines rumeurs évoquent même la possibilité d'une fréquence atteignant 144 Hz sur certaines configurations, bien que cette information reste à confirmer officiellement.

L'autonomie serait également un argument de vente majeur. Le Phone (4a) intégrerait une batterie de 5200 mAh, contre 5080 mAh pour le modèle Pro. Malgré cette différence de capacité, les deux smartphones supporteraient la charge rapide à 50 watts. Cette puissance de charge permettrait de récupérer rapidement de l'autonomie, même si Nothing ne propose toujours pas de charge sans fil sur ses modèles milieu de gamme.

Les smartphones fonctionneraient sous Nothing OS, la surcouche logicielle développée par la marque britannique. Cette interface, basée sur Android, se distingue par son design épuré et ses fonctionnalités d'intelligence artificielle comme Essential Space, déjà présentes sur le Phone (3). Nothing promet généralement plusieurs années de mises à jour logicielles sur ses appareils.

D'après les fuites, le Nothing Phone (4a) serait commercialisé à partir du 12 mars 2026, suivi du Phone (4a) Pro vers le 26 mars 2026.