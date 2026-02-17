Acheter le Pixel 10a demain ou un Pixel 9a bradé ? Le match

Rémi Deschamps - publié le 17/02/2026 à 12h15
Le Google Pixel 10a

Le calendrier de Google s'accélère et la gamme « a » n'a jamais été aussi compétitive. D'un côté, le Pixel 10a est le futur avec une autonomie enfin optimisée. De l'autre, l'excellent Pixel 9a reste une référence absolue en photographie mobile, et est désormais accessible à un prix défiant toute concurrence grâce aux remises agressives de Cdiscount.

 

Alors que le marché des smartphones milieu de gamme est en pleine mutation, acheter un Pixel 9a aujourd'hui, c'est s'assurer d'avoir l'un des meilleurs capteurs photo du marché avec la garantie de 7 ans de mises à jour, le tout pour un tarif qui commence à flirter avec l'entrée de gamme...

...Tout en ayant accès à un appareil qui propose beaucoup en commun avec les haut de gamme de la marque !

La fiche technique du Google Pixel 9a (et ce qu'on sait du 10a)

Le Pixel 9a embarque le processeur Tensor G4, 8 Go de RAM et un écran Actua de 6,3 pouces d'une fluidité exemplaire. Le Pixel 10a, lui, devrait introduire la puce Tensor G5 gravée par TSMC, promettant une meilleure gestion thermique.

 

Cependant, en termes de design et d'écran, les différences s'annoncent mineures, rendant le 9a particulièrement pertinent pour ceux qui ne jouent pas à des jeux ultra-gourmands.

Si l'on regarde de plus près les capacités en basse lumière et l'intelligence artificielle Gemini, le Pixel 9a ne montre aucun signe de faiblesse. Il traite les images avec le même brio que les modèles plus onéreux de la gamme.

✅ Points forts du Pixel 9a

  • Le meilleur rapport qualité/prix photo du moment
  • Suivi logiciel exceptionnel (7 ans de mises à jour)
  • Format compact et prise en main ergonomique

☑️ À prendre en compte

  • Autonomie correcte mais pas révolutionnaire
  • Vitesse de charge encore un peu lente

Que vaut l’offre Cdiscount sur le Pixel 9a ?

L'offre actuelle de Cdiscount place le Pixel 9a sous la barre symbolique des 330 € (selon les stocks et offres de remboursement). C'est un prix vraiment bas pour un appareil sorti il y a un an.

Comparativement, le Pixel 10a est attendu à un prix de lancement proche des 549 €, sans compter l'absence de promotions durant les premières semaines.

 

L'avis de la rédaction : Si vous avez besoin d'un nouveau téléphone maintenant, n'attendez pas. Le Pixel 10a sera certes plus puissant, mais la différence de prix actuelle justifie largement de craquer pour la génération 9a qui restera mise à jour jusqu'en 2031.

