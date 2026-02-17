Samsung prépare un Galaxy Z Fold plus large dans One UI 9

Des animations officielles découvertes dans One UI 9 confirment l’existence d’un mystérieux « Wide » Galaxy Z Fold, un pliant plus large que les modèles actuels et attendu aux côtés des Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 en 2026.

Sylvain Pichot - publié le 17/02/2026 à 15h30
Samsung Galaxy Z Fold large

À retenir

  • Samsung travaille sur un Galaxy Z Fold plus large, nommé « Wide », prévu pour 2026.
  • Le modèle porte le numéro SM-F971U et apparaît dans One UI 9 à travers des animations système.
  • Ce nouveau format est conçu pour une utilisation paysage, améliorant l'expérience pour les vidéos et le multitâche.

Il semble que Samsung travaille sur une nouvelle variante de son smartphone pliant, connue sous le nom provisoire de « Wide » Galaxy Z Fold et repérée pour la première fois dans des versions de test de One UI 9. Cette dernière version qui succèdent à One UI 8.5 intègrent différentes références matérielles à venir, dont un appareil associé au numéro de modèle SM-F971U et au nom de code interne H8.

Ce couple numéro de modèle–codename n’est pas inédit, puisqu’il avait déjà émergé dans des bases de données l’an dernier, laissant penser à un projet de pliant distinct du futur Galaxy Z Fold8, lui lié au modèle SM-F976 et au nom de code Q8. Les nouvelles découvertes dans One UI 9 apportent cependant un élément supplémentaire : pour la première fois, l’appareil apparaît dans des animations système qui esquissent son allure générale.

Ces visuels, dénichés par des spécialistes du démontage d’APK et relayé sur le site Android Authority, montrent un pliant qui conserve une ouverture de type « livre » mais avec des proportions différentes, plus épaisses et plus courtes que celles des Galaxy Z Fold récents. Ces animations existent en version claire et sombre, ce qui confirme qu’il ne s’agit pas d’un simple test isolé mais d’un travail déjà relativement avancé sur l’interface.

Les images restent néanmoins schématiques et ne représentent pas l’ensemble des éléments de design que l’on peut attendre sur un produit final. Par exemple, la zone dédiée au bloc photo n’apparaît pas dans ces rendus.

Samsung Galaxy Z Fold large

Un nouveau format pensé pour l’usage paysage

Au-delà du simple nom, One UI 9 contient plusieurs indices sur la philosophie de ce Wide Galaxy Z Fold. Un drapeau logiciel baptisé « WideFoldModel » est ainsi associé à un type de pliable orienté paysage, avec un test spécifique (« isWideFoldModel ») qui vérifie la prise en charge d’une charnière et d’un affichage pensés avant tout pour une utilisation horizontale.

Cette approche est bien différente que celle des Galaxy Z Fold actuels, qui s’ouvrent verticalement sur un écran interne haut et étroit, tandis que l’écran externe reste relativement mince. Plusieurs fuites mentionnent au contraire pour ce projet H8 un format plus large et plus court, avec une façade qui se rapproche davantage d’un smartphone classique une fois l’appareil fermé, ce qui répond à l’une des critiques récurrentes adressées à la gamme Fold.

Un tel format serait, d’après ces sources, mieux adapté à la consultation de contenus vidéo, au jeu ou encore au multitâche avec deux applications affichées côte à côte, là où les Fold actuels doivent composer avec une hauteur plus importante que la largeur.

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Google Pixel 9a
Guide d'achat

Galaxy S26 Ultra : les 3 meilleures alternatives à prix réduit si le nouveau monstre de Samsung est hors budget pour vous

17/02/2026
RedMagic 11 Pro
Guide d'achat

Puissance brute : 3 smartphones avec des processeurs mobiles qui écrasent la concurrence cette année

15/02/2026
iPhone 14 Pro
Guide d'achat

Reconditionné : ces 3 anciens haut de gamme sont aujourd'hui de meilleures affaires que les nouveautés de 2026

14/02/2026
Google Pixel 10 Pro XL
Guide d'achat

iPhone 17 Pro ou alternative Android ? Le verdict sans appel pour ceux qui veulent le meilleur écran du marché

13/02/2026