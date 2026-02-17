Samsung prépare un Galaxy Z Fold plus large dans One UI 9

À retenir Samsung travaille sur un Galaxy Z Fold plus large, nommé « Wide » , prévu pour 2026.

Il semble que Samsung travaille sur une nouvelle variante de son smartphone pliant, connue sous le nom provisoire de « Wide » Galaxy Z Fold et repérée pour la première fois dans des versions de test de One UI 9. Cette dernière version qui succèdent à One UI 8.5 intègrent différentes références matérielles à venir, dont un appareil associé au numéro de modèle SM-F971U et au nom de code interne H8.

Ce couple numéro de modèle–codename n’est pas inédit, puisqu’il avait déjà émergé dans des bases de données l’an dernier, laissant penser à un projet de pliant distinct du futur Galaxy Z Fold8, lui lié au modèle SM-F976 et au nom de code Q8. Les nouvelles découvertes dans One UI 9 apportent cependant un élément supplémentaire : pour la première fois, l’appareil apparaît dans des animations système qui esquissent son allure générale.

Ces visuels, dénichés par des spécialistes du démontage d’APK et relayé sur le site Android Authority, montrent un pliant qui conserve une ouverture de type « livre » mais avec des proportions différentes, plus épaisses et plus courtes que celles des Galaxy Z Fold récents. Ces animations existent en version claire et sombre, ce qui confirme qu’il ne s’agit pas d’un simple test isolé mais d’un travail déjà relativement avancé sur l’interface.

Les images restent néanmoins schématiques et ne représentent pas l’ensemble des éléments de design que l’on peut attendre sur un produit final. Par exemple, la zone dédiée au bloc photo n’apparaît pas dans ces rendus.

Un nouveau format pensé pour l’usage paysage

Au-delà du simple nom, One UI 9 contient plusieurs indices sur la philosophie de ce Wide Galaxy Z Fold. Un drapeau logiciel baptisé « WideFoldModel » est ainsi associé à un type de pliable orienté paysage, avec un test spécifique (« isWideFoldModel ») qui vérifie la prise en charge d’une charnière et d’un affichage pensés avant tout pour une utilisation horizontale.

Cette approche est bien différente que celle des Galaxy Z Fold actuels, qui s’ouvrent verticalement sur un écran interne haut et étroit, tandis que l’écran externe reste relativement mince. Plusieurs fuites mentionnent au contraire pour ce projet H8 un format plus large et plus court, avec une façade qui se rapproche davantage d’un smartphone classique une fois l’appareil fermé, ce qui répond à l’une des critiques récurrentes adressées à la gamme Fold.

Un tel format serait, d’après ces sources, mieux adapté à la consultation de contenus vidéo, au jeu ou encore au multitâche avec deux applications affichées côte à côte, là où les Fold actuels doivent composer avec une hauteur plus importante que la largeur.