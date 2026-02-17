Galaxy S26 Ultra : les 3 meilleures alternatives à prix réduit si le nouveau monstre de Samsung est hors budget pour vous

Sur le plan du design, les différences sont nettes. Le Galaxy S25 FE présente un dos en verre, des tranches légèrement arrondies et un alignement vertical des capteurs dans trois anneaux distincts ; il est décliné en graphite, menthe, crème et lavande, et bénéficie lui aussi d’une certification IP68.

De son côté, l’iPhone 16e mise sur une approche plus minimaliste avec un double module photo intégré dans un bloc discret en haut à gauche, des profils plats en aluminium et des coloris noir et blanc ; il est certifié IP68.

Enfin, le Pixel 9a conserve la barre photo horizontale caractéristique de la gamme Pixel, intégrée dans une bande légèrement saillante, avec des finitions porcelaine, obsidienne et bleu clair, et une certification IP67.

En termes de gabarit, le Pixel 9a est le plus compact et le plus léger, sous la barre des 190 grammes, ce qui peut peser dans la balance pour une utilisation quotidienne prolongée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sous le capot, les écarts de performances sont sensibles. Le Galaxy S25 FE s’appuie sur un processeur Exynos 2400e, couplé à 8 Go de mémoire vive et à 128 ou 256 Go de stockage interne, sans extension microSD. L’iPhone 16e est animé par la puce Apple A18, accompagnée de 8 Go de mémoire vive et de 128, 256 ou 512 Go de stockage, sans extension possible.

Enfin, le Pixel 9a fonctionne grâce au processeur Google Tensor G4, associé à 8 Go de mémoire vive et à 128 ou 256 Go de stockage, sans lecteur de carte microSD.

Concernant les écrans, Le Galaxy S25 FE propose une dalle AMOLED de 6,7 pouces, plate, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale avoisinant les 1900 cd/m². L’iPhone 16e est équipé d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, plat, avec une fréquence de 60 Hz et une luminosité maximale autour de 1200 cd/m² en HDR.

Le Pixel 9a, pour sa part, intègre une dalle OLED de 6,3 pouces, plate, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale proche de 2000 cd/m². Ainsi, en matière de qualité d’affichage pure, le Galaxy S25 FE et le Pixel 9a offrent de très belles prestations, tous deux en 120 Hz, le Pixel prenant un léger avantage en compacité. L’iPhone 16e ferme la marche sur le critère de la fluidité, son écran 60 Hz apparaissant plus limité face à ses concurrents directs.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le terrain photographique, le Galaxy S25 FE embarque un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels, avec un capteur selfie de 10 mégapixels.

L’iPhone 16e mise sur un double module arrière composé d’un capteur principal de 48 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, complétés par une caméra frontale de 12 mégapixels.

Le Pixel 9a, enfin, combine un capteur principal de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels, ainsi qu’un capteur selfie de 13 mégapixels. En pratique, l’iPhone 16e et le Pixel 9a, s’appuient fortement sur le traitement logiciel pour optimiser les clichés, tandis que le Galaxy S25 FE demeure plus classique dans sa configuration, bien qu’efficace en usage courant.

En matière de connectivité, tous prennent en charge la 5G. L’iPhone 16e prend en charge le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, ne comporte pas de prise jack et mise sur la reconnaissance faciale Face ID sans lecteur d’empreintes.

Le Pixel 9a est compatible Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, sans prise audio jack, et intègre un lecteur d’empreintes sous l’écran. Aucun de ces modèles ne propose d’émetteur infrarouge.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, la question de l’autonomie reste centrale et chaque modèle de ce comparatif a des arguments. Ainsi, le Galaxy S25 FE est équipé d’une batterie de 4700 mAh, compatible avec une charge filaire de 25 watts et une recharge sans fil de 15 watts. L’iPhone 16e embarque une batterie d’environ 3500 mAh, avec une charge filaire avoisinant 20 watts et une recharge sans fil MagSafe de 15 watts.

Le Pixel 9a, pour sa part, dispose d’une batterie de 4500 mAh, compatible avec une charge filaire de 27 watts et une recharge sans fil de 15 watts.

