Offre Boulanger : un cadeau inclus pour l'achat d'un Honor Magic 8 Lite

Boulanger frappe fort en ce moment avec un pack complet destiné à ceux qui recherchent un smartphone endurant sans se ruiner. Pour l'achat du Honor Magic 8 Lite, l'enseigne inclut une paire d'écouteurs Earbuds X8i, le tout avec une remise immédiate de 33 %.

Rémi Deschamps - publié le 17/02/2026 à 17h45
Le Honor Magic 8 Lite

Initialement lancé à 449,99 €, ce pack est désormais affiché à 299,99 € chez Boulanger. Pour ce prix, vous ne repartez pas seulement avec un smartphone, mais avec des écouteurs Bluetooth de qualité grâce aux Earbuds X8i inclus.

Le Magic 8 Lite a la particularité de proposer une fiche technique particulièrement équilibrée malgré un gros point fort : sa batterie et ses trois jours d'autonomie. Oui, comme nous l'avons souligné dans notre test complet du Honor Magic 8 Lite, ce modèle mise avant tout sur une robustesse à toute épreuve et une endurance record.

C'est l'appareil idéal pour les utilisateurs nomades qui ne veulent plus se soucier de leur chargeur, mais qui souhaitent une vraie polyvalence au quotidien.

Une fiche technique complète et résistante

Comme nous le disions, le Honor Magic 8 Lite ne se contente pas d'être endurant. Il embarque un large écran de 6,7 pouces parfait pour le streaming et la navigation. Côté photo, son capteur principal de 108 MP permet de prendre des clichés détaillés, même dans des conditions de lumière changeantes.

Avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, il offre une vraie bonne fluidité pour toutes les applications. De plus, sa conception « Ultra Résistante » lui permet de tout encaisser — chocs et chutes accidentelles — offrant une sécurité supplémentaire pour un smartphone de cette gamme.

Les avantages de l'offre Boulanger

Acheter ce pack chez Boulanger permet de bénéficier de services premium :

  • Retrait en magasin : Disponible immédiatement pour les plus pressés.
  • Livraison à domicile.
  • Facilité de paiement : Possibilité de régler en 4x par carte bancaire (apport de 82,50 € puis 3 mensualités de 75 €).
  • Cagnotte Club+ : 6,00 € crédités sur votre carte de fidélité pour les membres.

✅ Les points forts du pack

  • Autonomie : Jusqu'à 3 jours d'utilisation.
  • Cadeau : Écouteurs Earbuds X8i offerts.
  • Stockage : 256 Go confortables.

☑️ À savoir

  • Remise : -33 % (économie de 150 €).
  • Garantie : 2 ans légale incluse.

Notre avis : À moins de 300 €, ce pack Honor Magic 8 Lite est l'un des meilleurs rapports qualité/prix du moment. Entre la robustesse du téléphone et les écouteurs offerts, c'est l'offre parfaite pour un équipement complet et durable.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
