Alerte bon plan : le Samsung Galaxy S23 à moins de 300€ ne restera pas longtemps !

Ce flagship Samsung presque à prix mini, c’est rare et ça vaut le coup d’œil !

La Rédac LesMobiles - publié le 07/08/2025 à 12h15
promo galaxy s23 rakuten

L’été réserve parfois de belles surprises sur les smartphones haut de gamme, surtout pour les modèles qui restent très performants malgré une génération d’écart avec les dernières sorties. 

C’est justement le cas du Galaxy S23, un flagship de Samsung qui continue de séduire grâce à son équilibre entre puissance, design et fonctionnalités. 

Alors que son prix conseillé frôle les 800 €, une promotion récente permet de l’acquérir à moins de 300 €, un tarif imbattable pour un smartphone de ce calibre.

Caractéristiques clés du Galaxy S23

  • Écran : Super AMOLED 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz
  • Processeur : Snapdragon® 8 Gen 2, l’un des plus puissants du marché
  • Mémoire vive : 8 Go
  • Stockage : 128 Go
  • Caméra principale : 50 mégapixels pour des photos nettes et précises
  • Caméra frontale : 12 mégapixels
  • Batterie : 3 900 mAh avec charge rapide et recharge sans fil

Ce modèle bénéficie d’une très bonne autonomie, d’un écran éclatant et d’une fluidité remarquable grâce à sa puce Snapdragon dernière génération. Le Galaxy S23 est idéal pour ceux qui veulent un smartphone haut de gamme sans dépenser une fortune.

 

Le bon plan à saisir

Actuellement, ce smartphone neuf est proposé à seulement 292,50 €, soit une réduction exceptionnelle de 63 % par rapport au prix conseillé ! De plus, une remise supplémentaire de 5 € est accessible avec le code promo TECH205, ce qui fait baisser encore le prix.

Livré gratuitement et rapidement, ce Galaxy S23 est une version internationale compatible avec tous les opérateurs français. Seul bémol, l’adaptateur secteur n’est pas inclus dans le pack.

Pour ceux qui préfèrent étaler leurs paiements, une option en plusieurs fois est aussi disponible, avec des mensualités à partir de 73,13 €.

Si vous cherchez un smartphone premium sans exploser votre budget, cette offre sur le Galaxy S23 est une opportunité rare à considérer sérieusement. Puissant, élégant et parfaitement adapté aux usages actuels, il vous permettra de profiter pleinement des dernières innovations Samsung sans attendre la prochaine génération.

 

