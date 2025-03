Après avoir été numéro 1 pour son écran, voici une très belle réduction sur le Google Pixel 9 Pro XL !

Le Google Pixel 9 Pro XL est le modèle le plus avancé de la dernière gamme de smartphones de Google, et il est désormais proposé à un tarif bien plus avantageux. Initialement commercialisé à 1199 €, il bénéficie actuellement d'une réduction de plus de 300 € !

Les caractéristiques techniques du Google Pixel 9 Pro XL

Le Pixel 9 Pro XL propose des spécifications très haut de gamme :

Écran : Équipé d'un écran Super Actua de 6,8 pouces, offrant une résolution de 1344 x 2992 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il a l’un des meilleurs écrans du marché.

Processeur : Le smartphone intègre le Google Tensor G4, garantissant des performances fluides et une gestion efficace des tâches les plus exigeantes.

Mémoire et stockage : Avec 16 Go de RAM et des options de stockage allant de 128 Go à 1 To, il s’adapte aux besoins de chaque utilisateur sans aucun problème.

Appareil photo : Son système de triple caméra arrière comprend :

Capteur principal de 50 Mpx

Ultra grand-angle de 48 Mpx

Téléobjectif x5 de 48 Mpx

Offrant des clichés d'une qualité professionnelle.

La caméra frontale de 42 Mpx avec un champ de vision de 103° est idéale pour les selfies et les appels vidéo. Tout simplement les des tout meilleurs photophone devant Samsung et Apple !

Batterie : Doté d'une batterie de 5 060 mAh, le Pixel 9 Pro XL assure une autonomie supérieure à 24 heures en utilisation standard. La recharge rapide permet de récupérer 55 % de batterie en seulement 30 minutes avec un chargeur compatible.

Une offre à ne pas manquer sur Rakuten

Cette promotion sur le Google Pixel 9 Pro XL est une belle opportunité pour acquérir un smartphone de très haute qualité, mais surtout l’un des plus primés du marché actuel par Dxomark.

D’après leurs tests :

Meilleur smartphone Android pour la photographie (hors Huawei Pura 70 Ultra) Deuxième meilleur écran du marché, juste derrière le tout nouveau Galaxy S25 Ultra.

Autre atout du Google Pixel 9 Pro XL : sa politique de mises à jour sur 7 ans, faisant de lui un investissement durable, avec des performances optimales et une compatibilité logicielle garantie sur le long terme.