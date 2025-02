Attention, plus que deux jours pour profiter des offres de précommande sur le Galaxy S25 de Samsung

Samsung a levé le voile sur sa nouvelle gamme Galaxy S25 lors de son événement Galaxy Unpacked 2025. Chaque année, cette annonce est très attendue, car elle donne le ton pour le marché des smartphones haut de gamme.

Le Samsung Galaxy S25 est un modèle phare de l’année, intégrant des technologies de pointe et une intelligence artificielle encore plus poussée avec Galaxy AI. Et bonne nouvelle : une offre de précommande très avantageuse est disponible, mais elle se termine le 6 février !

Un Galaxy S25 toujours plus puissant et intelligent

Dimensions 146.9x70.4x7.2 mm Étanchéité IP68 Processeur Snapdragon 8 Elite For Galaxy Nombre de CPU 8 Stockage Interne 128Go, 256Go, 512Go Mémoire vive 12Go

Avec le Galaxy S25, Samsung frappe fort en intégrant la puce Qualcomm 8 Elite For Galaxy sur l’ensemble de la gamme, une première pour les modèles standards et Plus. Cette évolution permet de bénéficier des mêmes performances que l’Ultra, une différence notable par rapport aux générations précédentes.

Côté écran, Samsung mise encore sur sa technologie Dynamic AMOLED 2X, réputée pour ses contrastes parfaits et sa luminosité renforcée. La partie photo n’est pas en reste, avec un capteur principal optimisé et un traitement amélioré par Galaxy AI, qui améliore la qualité des clichés et la retouche d’image en temps réel.

Une offre de précommande à ne pas manquer

Pour toute précommande d’un Galaxy S25, S25 Plus ou S25 Ultra avant le 6 février, Samsung propose plusieurs avantages exclusifs :

Un modèle avec plus de stockage au prix de la version inférieure, un excellent moyen d’avoir plus d’espace sans surcoût.

Une reprise d’un ancien smartphone avec un bonus garanti de 100 €, pouvant atteindre plusieurs centaines d’euros selon le modèle repris.

Un paiement en 24 fois sans frais, pour une flexibilité totale.

En plus de ces avantages, Samsung propose une offre distincte et non cumulable :

Code MYGALAXYS25 : une Galaxy Watch7 offerte (valeur 219 €) pour l’achat d’un Galaxy S25 Ultra, ou des Galaxy Buds 3 (valeur 180 €) pour l’achat d’un Galaxy S25 ou S25 Plus.

Plus que quelques heures pour en profiter

Cette offre de lancement s’arrête le 6 février, ce qui laisse très peu de temps pour en bénéficier. Si vous envisagez de passer sur un Galaxy S25, c’est probablement le meilleur moment pour franchir le pas !