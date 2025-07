Aujourd'hui seulement, ce marchand propose une réduction supplémentaire sur le Samsung Galaxy S25

Une simple réduction ça ne suffit pas chez Rakuten. Eh oui, le site de vente en ligne ne vous propose pas une mais bien deux remises cumulées sur le même produit. Ainsi, le Samsung Galaxy S25 passe exceptionnellement sous la barre des 510€.

Accessible en magasin ou en ligne depuis seulement cinq mois, c'est une aubaine de pouvoir bénéficier d'un tel tarif sur l'un des smartphones les plus puissants jamais conçus par Samsung.

Une offre expresse pour un haut de gamme complet

Jusqu'à ce soir seulement, le Samsung Galaxy S25 est accessible à un coût imbattable chez Rakuten. Si vous souhaitez un smartphone puissant et polyvalent, ce modèle va vous plaire.

Si vous avez l'habitude de faire de longues sessions de gaming ou de streaming vidéo sur votre smartphone. Il y a deux critères très importants à prendre en compte : la qualité de l'écran et la puissance du processeur intégré à votre smartphone.

Eh ça tombe bien, le Samsung Galaxy S25 excelle sur ces deux points.

Le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy dernière génération est hyper performant et a été conçu spécialement pour ce modèle.

Une puce graphique Adreno 830, ainsi que 12 Go de RAM sont également couplés à ce nouveau processeur pour maximiser votre expérience gaming.

Côté écran, ce modèle est équipé d'une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Aussi, le Samsung Galaxy S25 vous assure une qualité de gameplay sans ralentissement et peut faire tourner n'importe quels jeux.

L'une des cases à cocher en tant que smartphone haut de gamme est la qualité du module photo. Encore une fois le S25 répond présent : un capteur grand-angle de 50 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx, un téléobjectif de 10 Mpx et un capteur frontal de 12 Mpx.

Galaxy AI : le meilleur de Samsung

Ce modèle, comme toutes les récentes sorties du constructeur sud-coréen, embarque bien évidemment l'intelligence artificielle maison de Samsung : Galaxy AI.

L'IA se présente sous de multiples formes pour vous accompagner et vous aider au quotidien. L'une des nouvelles fonctionnalités star ? Now Brief, un assistant vous poussant les informations dont vous avez besoin du matin au soir.

Galaxy AI vous permet également de réaliser des montages vidéo en quelques secondes à partir des meilleures vidéos et photos de vos vacances.

En tant qu'Android, le Samsung Galaxy S25 dispose aussi de Gemini, l'intelligence artificielle de Google, et de tous les outils qui vont avec, comme :

Entourer un objet, une image, des vidéos ou du texte avec votre doigt pour lancer une recherche

Demander à Google Gemini d'effectuer la tâche de votre souhait en cliquant simplement sur le bouton latéral

Comment profiter de ces réductions exceptionnelles ?

En ce moment et jusqu'à ce soir seulement, le Samsung Galaxy S25 s'affiche à moins de 510€ chez Rakuten. Afin de bénéficier de cette offre, il vous suffit de rentrer le code "RAKUTEN30" pour obtenir 30€ de remise immédiate sur ce modèle.

En plus des 8% de réduction, déjà appliqués au S25, Rakuten vous fait économiser 30€. Mais ne tardez pas, cette remise disparaît aujourd'hui à minuit. C'est maintenant ou jamais si vous souhaitez vous offrir le Samsung Galaxy S25 à uniquement 509€ !