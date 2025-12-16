Boulanger ajoute une vraie surprise de Noël avec le Google Pixel 9a

Boulanger fait une offre que vous ne pourrez pas refuser avec le Google Pixel 9a, vendu en pack avec les Pixel Buds A pour 399 €, alors que l’ensemble frôle habituellement les 700 €. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 16/12/2025 à 17h45
Le Google Pixel 9a

Avec cette remise importante, Boulanger se donne les moyen de positionner le Pixel 9a parmi les smartphones les plus intéressants du moment pour celles et ceux qui veulent un modèle récent, bien équipé, et accompagné d’un accessoire utile dès l’ouverture du cadeau !

Voir le pack Google Pixel 9a

Un pack cohérent, pensé pour durer

L’intérêt de cette offre ne tient pas uniquement au prix. Le Google Pixel 9a repose sur une base technique solide, avec un écran AMOLED de 6,3 pouces (plutôt petit) confortable au quotidien, 128 Go de stockage, 8 Go de mémoire vive et la puce Google Tensor G4, conçue pour tirer pleinement parti des fonctions d’intelligence artificielle de la marque.

La partie photo n’est certainement pas en reste. Le Pixel 9a s’appuie sur un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 48 MP et d’un troisième module de 13 MP. Un ensemble vraiment polyvalent, capable de produire des clichés de qualité dans la plupart des situations, sans réglages complexes.

Les Pixel Buds A, le bonus qui fait la différence

En intégrant les Pixel Buds A au pack, Boulanger transforme cette simple promotion en véritable offre de Noël. Ces écouteurs sans fil s’intègrent parfaitement à l’écosystème Google, avec une connexion rapide, une gestion fluide de l’assistant vocal et une synchronisation automatique avec le smartphone.

Découvrir le pack Pixel 9a chez Boulanger

À 399 €, le rapport entre ce qui est proposé et le prix demandé est vraiment difficile à ignorer dans le cas de cette offre. Voici donc un smartphone tout récent, performant, accompagné d’écouteurs sans fil, et le tout prêt à être offert.

Pour comparer ce modèle avec d’autres références de la marque ou explorer les alternatives disponibles, l’ensemble de la gamme est accessible ici : smartphones Google.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
