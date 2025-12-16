Boulanger ajoute une vraie surprise de Noël avec le Google Pixel 9a

Avec cette remise importante, Boulanger se donne les moyen de positionner le Pixel 9a parmi les smartphones les plus intéressants du moment pour celles et ceux qui veulent un modèle récent, bien équipé, et accompagné d’un accessoire utile dès l’ouverture du cadeau !

Un pack cohérent, pensé pour durer

L’intérêt de cette offre ne tient pas uniquement au prix. Le Google Pixel 9a repose sur une base technique solide, avec un écran AMOLED de 6,3 pouces (plutôt petit) confortable au quotidien, 128 Go de stockage, 8 Go de mémoire vive et la puce Google Tensor G4, conçue pour tirer pleinement parti des fonctions d’intelligence artificielle de la marque.

La partie photo n’est certainement pas en reste. Le Pixel 9a s’appuie sur un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 48 MP et d’un troisième module de 13 MP. Un ensemble vraiment polyvalent, capable de produire des clichés de qualité dans la plupart des situations, sans réglages complexes.

Les Pixel Buds A, le bonus qui fait la différence

En intégrant les Pixel Buds A au pack, Boulanger transforme cette simple promotion en véritable offre de Noël. Ces écouteurs sans fil s’intègrent parfaitement à l’écosystème Google, avec une connexion rapide, une gestion fluide de l’assistant vocal et une synchronisation automatique avec le smartphone.

À 399 €, le rapport entre ce qui est proposé et le prix demandé est vraiment difficile à ignorer dans le cas de cette offre. Voici donc un smartphone tout récent, performant, accompagné d’écouteurs sans fil, et le tout prêt à être offert.

