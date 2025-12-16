Deux nouveaux processeurs pour les smartphones d’entrée et de milieu de gamme

La société américaine Qualcomm fournit une très grande partie des fabricants de smartphones. En compétition face à MediaTek, Unisoc et Samsung, principalement, la firme veut proposer des alternatives aux constructeurs afin d’élargir le plus possible son panel et se tailler la plus grosse partie du gâteau. Ainsi, elle vient d’annoncer la disponibilité de deux nouveaux chipsets : le Snapdragon 6s 4G Gen 2 et le Snapdragon 4 Gen 4. Avec ces processeurs, Qualcomm vise clairement les smartphones d’entrée et de milieu de gamme. Rappelons que ces appareils souvent vendus à des prix serrés mais de plus en plus utilisés pour le jeu, la photo et le streaming.

D’après la marque, l’idée est de proposer des expériences jugées plus fluides, sans réserver les fonctions modernes aux seuls modèles premium. Concrètement, le Snapdragon 6s 4G Gen 2 se concentre sur les téléphones 4G, tandis que le Snapdragon 4 Gen 4 cible la 5G, notamment sur les marchés où le réseau de nouvelle génération se déploie rapidement.

Le Snapdragon 6s 4G Gen 2 est gravé en 6 nm, une finesse de fabrication qui doit aider à limiter la consommation d’énergie tout en améliorant les performances par rapport au Snapdragon 6s 4G Gen 1, avec un processeur annoncé jusqu’à 51% plus rapide et une partie graphique environ 20% plus performante selon Qualcomm. Le Snapdragon 4 Gen 4, lui, serait produit en 4 nm par Samsung, un procédé plus récent, avec un modem 5G intégré pour des débits bien supérieurs à la 4G lorsque le réseau est disponible.

En parallèle, ces deux puces cherchent à améliorer des usages du quotidien : ouverture des applications plus rapide, navigation plus fluide dans l’interface, jeu plus stable et meilleure qualité photo, notamment grâce à la gestion de capteurs pouvant aller jusqu’à 108 mégapixels. Sur ce point, Qualcomm se situe en concurrence directe avec des puces MediaTek ou Unisoc qui alimentent déjà de nombreux modèles à bas et moyen prix, y compris en Europe et dans les marchés émergents.

Snapdragon 6s 4G Gen 2 : plus de fluidité en 4G

Le Snapdragon 6s 4G Gen 2 reste volontairement limité à la 4G, un choix qui permet, selon Qualcomm, de réduire le coût tout en conservant des performances jugées confortables pour un usage quotidien. Le processeur Kryo peut monter jusqu’à 2.9 GHz, ce qui doit permettre de garder une interface réactive et de lancer plusieurs applications sans ralentissement notable, à condition que le reste de la configuration suive. La marque annonce un gain de 51% par rapport à la première génération de Snapdragon 6s 4G, ce qui place cette puce au-dessus d’anciens modèles 6xx présents dans de nombreux smartphones encore vendus.

Côté graphique, le GPU Adreno annoncé avec 20% de performances supplémentaires vise surtout le jeu mobile et la vidéo. La plateforme peut gérer des écrans FHD+ jusqu’à 120 Hz, ce qui signifie que certains modèles pourront proposer des animations jusqu’à 120 images par seconde, donnant une impression de grande fluidité dans les menus ou les jeux compatibles. D’après le fabricant, cette capacité s’accompagne d’une compatibilité avec des jeux en FHD+ jusqu’à 120 images par seconde, un niveau que l’on retrouvait auparavant sur des puces plus haut de gamme.

La photo n’est pas oubliée puisque le Snapdragon 6s 4G Gen 2 intègre un processeur d’image Qualcomm Spectra capable de gérer des capteurs jusqu’à 108 mégapixels et de combiner plusieurs caméras (ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif) en même temps. Cela permet aux constructeurs de proposer des zooms fluides entre les capteurs et des portraits plus détaillés, à condition d’utiliser des modules photo adaptés. La puce gère aussi la vidéo ralentie jusqu’en 1080p à 60 images par seconde, ce qui reste rare dans l’entrée de gamme actuelle.

Sur la connectivité, le modem LTE intégré autorise des débits théoriques allant jusqu’à 390 Mbit/s en réception et 150 Mbit/s en émission, avec prise en charge de deux cartes SIM 4G en veille (Dual SIM Dual Standby), utile pour séparer vie personnelle et professionnelle. Le Wi Fi 5 et le Bluetooth 5.2, avec prise en charge des codecs audio aptX Voice et aptX Adaptive, complètent l’ensemble, offrant des connexions sans fil correctes pour la majorité des usages.

Enfin, la fonction Quick Charge 3 permettrait de recharger un smartphone jusqu’à 80% en environ 35 minutes selon Qualcomm, ce qui reste compétitif face à ce que proposent plusieurs modèles concurrents à bas prix.

Snapdragon 4 Gen 4 : la 5G pour le très grand public

Le Snapdragon 4 Gen 4 s’inscrit, lui, dans la continuité de la série 4 de Qualcomm, déjà bien représentée dans les smartphones Android entre 150 et 300 euros, mais avec une ambition plus marquée sur la 5G. Selon les informations communiquées par Qualcomm, cette puce utiliserait un procédé de gravure en 4 nm chez Samsung, combinant des cœurs performants basés sur l’architecture Cortex A78 à des cœurs plus économes de type Cortex A55, pour trouver un équilibre entre puissance et autonomie.

La fréquence maximale serait d’environ 2,3 GHz, suffisante pour un usage courant et des jeux occasionnels, même si elle devrait rester en dessous des puces de séries 7 et 8.

Le principal intérêt du Snapdragon 4 Gen 4 vient du modem 5G intégré, de type X61 selon plusieurs bases de données techniques. Ce modem permettrait d’accéder à des débits bien plus élevés que la 4G lorsqu’un réseau 5G est disponible, tout en restant compatible avec les infrastructures 4G existantes.

Concrètement, cela se traduit par des téléchargements plus rapides, des vidéos en haute définition plus stables et des jeux en ligne plus réactifs si les conditions du réseau sont réunies. La puce pourrait gérer des écrans FHD+ jusqu’à 120 Hz, comme le 6s 4G Gen 2, ce qui laisse aux marques la possibilité de proposer là aussi des interfaces très fluides.

En photo, le Snapdragon 4 Gen 4 resterait sur une capacité jusqu’à 108 mégapixels et une gestion de plusieurs caméras, dans la lignée des autres plateformes récentes de Qualcomm. Cela permet aux fabricants de concevoir des téléphones 5G bon marché avec des modules photo polyvalents, une tendance déjà visible sur certains modèles à base de Snapdragon 4 Gen 2 ou de puces Dimensity d’entrée de gamme.

En outre, la charge rapide Quick Charge 4 Plus est aussi de la partie, avec des promesses de recharge plus efficace que sur la génération précédente, même si les chiffres précis dépendront de chaque constructeur.

