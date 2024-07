Aujourd’hui seulement, le Galaxy A55 de Samsung passe sous les 300 € avec cette remise « 24h marathon »

Le Galaxy A55 est un peu ce que l’on pourrait qualifier de milieu de gamme « amélioré ». Il s’agit en réalité de ce que l’on peut trouver de mieux en la matière avant de passer au haut de gamme. Et encore, la différence avec un haut de gamme n'est pas nécessairement évidente et sera plutôt située du côté des composants et de finitions.

Cela n’enlève rien aux performances du Galaxy A55 et à sa grande polyvalence qui font de lui l’un des appareils préférés des fans de la marque.

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Samsung Galaxy A55 est un smartphone 5G de milieu de gamme avec des composants avancés. Son écran Super AMOLED offre une qualité d'affichage exceptionnelle, bien supérieure à celle des écrans AMOLED classiques.

L'appareil photo garantit des images de haute qualité, tandis que sa batterie de 5000 mAh et son processeur puissant, optimisé pour le multitâche, le gaming et le streaming, répondent parfaitement aux besoins quotidiens et de divertissement. Le Galaxy A55 est un excellent choix pour une expérience utilisateur fluide et performante.

La promotion en ce moment sur Rakuten

Jusqu’à ce soir, vous pouvez profiter de 30 € de remise sur le Galaxy A55, en sachant que celui-ci est proposé à 449 € chez son constructeur, ce qui fait une réduction totale importante, et donc permet à cette offre de se hisser sur le haut du podium pour ce smartphone.