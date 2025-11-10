Avancée majeure avec une caméra frontale sous l’écran pour l’iPhone 18

D’après différentes informations, Apple viserait à supprimer toute gêne visuelle sur la face avant de ses prochains modèles haut de gamme. Rappelons que c’est déjà le cas pour les smartphones de la marque ZTE et notamment sa branche gaming, les RedMagic dont les derniers RedMagic 10S Pro ou RedMagic 11 Pro, par exemple. Concrètement, la caméra selfie du futur iPhone 18 Pro – ou de l’éventuel iPhone Fold – serait placée sous la surface de l’écran grâce à une technologie avancée, déjà nommée « hole-in-active-area » sur certains prototypes, permettant une intégration presque invisible.

RedMagic 10S Pro

Cette technologie favorise à la fois une expérience immersive et une continuité visuelle totale. L’idée serait de satisfaire la demande croissante d’écrans intégraux et de conceptions épurées, tout en évitant les compromis sur la qualité des photos.

Jusqu’ici, le principal défi technique pour les caméras dissimulées repose en effet sur la capacité à préserver la netteté des selfies, car la couche d’affichage peut affecter la lumière captée par le capteur photo. Apple avancerait sur ce point grâce à une optique à six éléments et des algorithmes de traitement d’image optimisés selon les rumeurs relayées par les analystes de JPMorgan et les fuites industrielles.

Caméra sous l’écran et face ID 3D

Toujours selon les dernières rumeurs, Apple ne se limiterait pas à la seule caméra selfie : la firme envisagerait aussi de déplacer son système de reconnaissance faciale Face ID sous l’écran dès l’iPhone 18 Pro. Ce Face ID 3D sous l’affichage serait une première sur le marché, associant donc sécurité biométrique et design épuré.

Selon les fabricants de composants et certains médias spécialisés, cette transition vers le tout sous-écran serait pilotée par les progrès des capteurs infrarouges et des réseaux neuronaux embarqués dans la puce Apple Silicon qui équipera cette génération de smartphones.

En parallèle, l’éventuelle déclinaison pliable, évoquée sous le nom d’iPhone Fold, pourrait embarquer un lecteur d’empreinte latéral au lieu de Face ID comme les autres smartphones pliants à l’image des Galaxy Z Fold7, Honor Magic V5 ou des Samsung Galaxy Z Flip7 et Motorola Razr60 et Razr 60 Ultra, mais reprendrait la même technologie d’appareil photo sous l’écran.

Cette évolution technologique permettrait de rapprocher Apple de certains concurrents asiatiques qui ont déjà commercialisé des modèles équipés d’un capteur photo invisible, mais dont la qualité reste à optimiser, notamment sur la restitution des détails et la gestion de la lumière sur les autoportraits.