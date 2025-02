Avant-dernier jour ! La précommande du Galaxy S25 Ultra prend fin demain

Le Galaxy S25 Ultra est proposé chez Samsung avec de très gros avantages pour sa précommande, mais en plus, il est possible de le recevoir plus tôt que prévu. Nous vous disons tout sur l’offre de Samsung à propos du smartphone qui deviendra peut-être le « meilleur smartphone » de 2025.