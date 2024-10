Avec 8Go de RAM et un écran Super Amoled, le Galaxy A55 5G est le meilleur milieu de gamme chez Samsung, et il passe à moins de 300 € chez ce marchand !

Le Galaxy A55 5G est disponible pour moins de 300 €, une très grosse réduction quand on sait qu’il est affiché à 499 € sur le site de son constructeur Samsung. Il faut dire que le Galaxy A55 est l’appareil le plus proche du haut de gamme de la Gamme A, ce qui en fait un outil à la fois polyvalent et plutôt luxueux.

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

La fiche technique du Galaxy A55 5G est redoutable puisqu’elle propose d'excellents composants dans tous ses aspects. Côté performance, puce et RAM font la paire et proposent d’excellente capacité, d’autant plus qu’il est possible d’augmenter virtuellement la RAM en cas de besoin, par exemple pour le gaming.

L’écran du A55 est une dalle Super Amoled, proposant des couleurs et contrastes très larges, mais qui en plus ne dépense pas beaucoup d’énergie, une parfaite imbrication avec la batterie de 5000 mAh, conférant une grande capacité de stockage de l’énergie. Ce combo permet une très belle autonomie. Nous pouvons également ajouter que l’appareil photo est de très bonne facture et comblera tous les utilisateurs.

Retrouvez notre test complet du Galaxy A55 5G !

Quelle promotion pour le Galaxy A55 5G en ce moment ?

Le Galaxy A55 5G est disponible auprès de la plateforme Rakuten pour seulement 299 €, une très belle réduction par rapport aux 499 € affichés chez Samsung puisque cela fait exactement 200 € de réduction. Il s’agit en plus de cela d’une version importée internationale, et donc compatible avec les opérateurs français. De plus, l'appareillage est fourni avec 2 ans de garantie.