Avec son écran Amoled et ses 8Go de RAM, ce smartphone Xiaomi est proposé avec une grosse réduction chez la Fnac !

Le Redmi Note 12 Pro Plus est le meilleur smartphone de la gamme Redmi Note de 12e génération chez Xiaomi. Il offre un équilibre bienvenu entre les fonctionnalités du milieu de gamme et celles du haut de gamme, se distinguant par ses performances avancées et son superbe écran. Actuellement disponible sur la Fnac pour seulement 299 €, il figure parmi les meilleurs rapports qualité-prix du marché pour ce modèle !

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est l'un des modèles les plus intéressant dans le segment des smartphones de milieu de gamme grâce à un rapport qualité-prix remarquable, mettant en valeur la qualité de ses composants tels qu'un écran Amoled, une batterie de 5000 mAh et une généreuse quantité de mémoire vive ! Son prix abordable renforce encore davantage son attrait sur le marché.

Le Redmi Note 12 Pro Plus de Xiaomi est disponible

Chez la Fnac, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est actuellement proposé à un prix réduit de 299 €, par rapport à son prix habituel de 329 €. Cette offre avec la Fnac permet une véritable économie, d'autant plus lorsque l'on considère que le prix d'origine sur le site du constructeur était de 499 €. De plus, en achetant chez la Fnac, vous bénéficiez de nombreux avantages, tels que le service après-vente, la garantie, l'assurance, et même la possibilité d'un service satisfait ou remboursé.