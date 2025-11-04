RedMagic 11 Pro : l’arrivée d’un nouveau smartphone gaming abordable en France

Ce modèle cible particulièrement les passionnés en quête de puissance, misant sur des technologies inédites pour dépasser les offres concurrentes telles que les Asus ROG Phone ou les Samsung Galaxy S25 Ultra. Dès le 19 novembre 2025, nous pourront acquérir le RedMagic 11 Pro sur le site officiel, avec des offres anticipées attractives dès le 13 novembre.

​​ Un smartphone orienté gaming et performance

Le RedMagic 11 Pro officialisé il y a peu en Chine veut proposer une rupture sur le segment du gaming mobile grâce à son équipement spécifique pour les joueurs les plus exigeants. Sous sa coque, on retrouve la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 couplée à la RedCore R4 Gaming Chip, offrant une gestion intelligente des ressources lors des sessions intensives. Trois configurations sont disponibles : 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, 16 Go de RAM et 512 Go, ainsi que 24 Go de RAM et 1 To, permettant d’adapter ses besoins de mémoire et de stockage selon l’usage envisagé.​​

Afin d’optimiser la longévité et la stabilité des performances, le RedMagic 11 Pro instaure pour la première fois un système de refroidissement liquide AquaCore, complété par un ventilateur TurboFan à 24 000 tours/minute. Cette gestion thermique veut maintenir le smartphone à une température idéale, même lors de jeux gourmands sur de longues périodes. Selon le fabricant, ce choix technique place le RedMagic 11 Pro en tête du marché pour l’endurance et la constance des performances.

​​L’écran de 6,8 pouces (sans poinçon au niveau du capteur photo frontal) propose une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui favorise la fluidité en jeu. D’après les sources officielles, la luminosité maximale atteint 1 600 cd/m², un chiffre compétitif dans cette catégorie de smartphone. Par ailleurs, le smartphone embarque une batterie de 7500 mAh, complétée par une charge rapide de 165 W (compatible avec le chargeur officiel RedMagic).

Innovations logicielles et expérience utilisateur

Au-delà de la fiche technique, RedMagic intègre plusieurs innovations logicielles afin de renforcer l’expérience des joueurs et utilisateurs avancés. L’assistante MORA et la technologie Google Gemini sont présentes pour assurer la traduction instantanée et l’assistance personnalisée, avec des fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle, comme la gestion contextuelle des notifications et des interactions.​​

Parmi les nouveautés notables, le mode Redmagic OS 9.0 basé sur Android assure une optimisation pour le multitâche et la personnalisation poussée des fonctions gaming. En outre, on peut bénéficier aussi d’options avancées pour l’enregistrement vidéo, le streaming ou le paramétrage des touches physiques telles que les gâchettes sur les profils (très pratiques pour les jeux de tir).

La marque place son RedMagic 11 Pro face à la concurrence en mettant l’accent sur la spécialisation gaming pure. À titre de comparaison, l’Asus ROG Phone 9 Pro cible également les joueurs, mais mise davantage sur la possibilité d’y associer des accessoires et la qualité photo, là où Samsung Galaxy S25 Ultra propose une expérience plus généraliste mais moins orientée gaming. Concernant les caractéristiques photo, le RedMagic 11 Pro s’appuie sur un capteur principal de 50 mégapixels associé à un capteur ultra grand angle de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Sous l’écran, invisible, on trouve un module de 16 mégapixels. ​​

Disponibilité et prix du RedMagic 11 Pro

En France, le RedMagic 11 Pro sera proposé en précommande à partir du 13 novembre 2025 sur le site officiel, avec une réduction de 30 euros et un cadeau offert pour les « Early Birds ». La commercialisation générale débutera le 19 novembre. Trois versions seront lancées :​​ 12+256 Go de stockage, coloris Cryo (noir mat), au prix de 699 euros, 16+512 Go de stockage, coloris Nightfreeze ou Subzero (transparents), à 799 euros et 24 Go de RAM + 1 To de stockage, coloris Nightfreeze ou Subzero, à 999 euros.