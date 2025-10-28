Black Friday à l'horizon : le Pixel 9a fait tomber la concurrence avec un prix choc !

À l’approche du Black Friday, Amazon frappe fort avec une offre sur le nouveau Google Pixel 9a. Ce smartphone dopé à l’IA et à la batterie longue durée voit son prix passer à 434,99 € au lieu de 549 €, soit 21 % d’économie immédiate !

Rémi Deschamps - publié le 28/10/2025 à 12h15
Le Google Pixel 9a

Le Pixel 9a est déjà l’un des meilleurs rapports qualité-prix de la fin d’année. Appareil photo intelligent, sécurité renforcée, autonomie solide et design soigné : à moins de 450 €, il devient une référence.

 

Disponible en plusieurs coloris dont ici le très élégant Porcelaine, ce Pixel 9a est vendu et expédié directement par Amazon, avec livraison gratuite et retours sous 30 jours

Les membres Amazon Prime profitent en plus de la livraison accélérée gratuite et d’un accès exclusif à des séries et films primés.

Prix actuel : 434,99 € (-21 %
Prix d’origine : 549,00 € 

Pourquoi le Pixel 9a plaît autant ?

Fidèle à la philosophie de Google, le Pixel 9a combine puissance, intelligence artificielle et durabilité. Il affiche un excellent indice de réparabilité de 8,7/10 et bénéficie d’un suivi logiciel garanti sur plusieurs années.

✅ Points forts

  • Appareil photo IA performant, fidèle à la réputation Pixel
  • Autonomie longue durée avec batterie optimisée
  • Design soigné et prise en main agréable
  • Garantie et service Amazon fiables

⚠️ Points de vigilance

  • Pas de chargeur inclus dans la boîte
  • Stock limité avant le Black Friday

Un smartphone durable et sécurisé

Avec son processeur Tensor G3 et les mises à jour directes de Google, le Pixel 9a mise sur la sécurité et la performance à long terme

Le Pixel 9a s’adresse à ceux qui veulent l’essence du haut de gamme Google à un tarif bien plus doux. Une offre à 434,99 € qui, avec le Black Friday qui approche, pourrait vite disparaître des stocks.

 

