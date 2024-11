Black Friday avant l’heure : ce haut de gamme Xiaomi idéal pour les amateurs de photo est disponible avec une grosse réduction sur Boulanger !

Xiaomi est le troisième constructeur mondial de smartphones en termes de ventes, un record d’autant plus impressionnant que l’entreprise arrive parfois à positionner certains de ses appareils plus haut que Samsung. Un exploit alors que le top 10 des smartphones les plus vendus est presque toujours composé de Galaxy et d’iPhone.

Il faut dire que Xiaomi nous propose des appareils de grande qualité et pour tous les profils. Par exemple, parmi ses très haut de gamme, Xiaomi propose son modèle Xiaomi 13T Pro, un appareil très puissant, avec une véritable appétence pour la photographie grâce à son partenariat avec Leica, la célèbre marque de photographie.

Fiche technique du Xiaomi 13T Pro

Écran : 6,67" CrystalRes AMOLED, 2712x1220, 144 Hz

: 6,67" CrystalRes AMOLED, 2712x1220, 144 Hz Processeur : Dimensity 9200+

: Dimensity 9200+ RAM : 16 Go

: 16 Go Stockage : 1To

: 1To Caméra : 50 MP + 50 MP + 12 MP

: 50 MP + 50 MP + 12 MP Batterie: 5000 mAh, charge rapide 120 W

Le Xiaomi 13T Pro propose une fiche technique plutôt impressionnante avec 16 Go de RAM et une mémoire interne de 1 To ! Il possède un écran CrytalRes Amoled, une variante supérieure à l’Amoled avec une taille de 6,6 pouces.

Mais là où il se démarque vraiment, c’est au niveau de la qualité de son appareil photo avec un triple capteur, dont deux 50 Mpx, le tout développé avec son partenaire Leica. Un véritable point fort pour les amateurs de photographie.

Quelle offre pour le Xiaomi 13T Pro ?

En ce moment, le Xiaomi 13T Pro est disponible pour 699 € au lieu des 1000 € de son prix de référence. Une très belle promotion pour l’anniversaire de Boulanger. Il vous est possible d’aller chercher votre smartphone en magasin ou de le faire livrer et Boulanger rachète votre ancien smartphone si vous le souhaitez afin de réduire encore ce prix.

De plus, il est possible de payer en plusieurs fois !