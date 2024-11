Black Friday : l'iPhone 15 est proposé à un prix très surprenant chez Boulanger !

L’iPhone 15, c’est le smartphone haut de gamme qui a fait parler de lui à la fin de l’année dernière, et même avec l’arrivée de l’iPhone 16, il reste l’un des plus populaires du moment. Si vous avez attendu le bon moment pour profiter d’une belle promo, c’est le moment rêvé : il est actuellement disponible sur Boulanger pour seulement 769 € !

Une occasion à ne pas manquer pour acquérir ce modèle premium à prix réduit.

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 3877 mAh

L’iPhone 15 se distingue par une fiche technique impressionnante, alliant puissance et praticité. Si vous êtes à la recherche d’un téléphone capable de gérer des tâches exigeantes tout en restant facile à transporter, ce modèle est un choix idéal, bien plus compact et léger que ses versions Pro.

Il offre des composants à la fois ergonomiques et précis, assurant une réactivité exceptionnelle et une capacité à faire tourner les logiciels les plus lourds. Seules quelques applications réservées aux modèles Pro viendront limiter ses performances, mais pour le reste, l’iPhone 15 est plus que suffisant.

Quelle offre en ce moment pour l’iPhone 15 ?

C’est auprès de Boulanger que nous pouvons trouver une excellente offre puisque pour 99 € de réduction sur le prix de vente conseillé pour l'iPhone 15 par Apple, ce qui le fait passer à 769 €. Rappelons qu’il était proposé à encore 100 € de plus avant l'arrivée de l’iPhone 16. En plus de cela, vous pouvez payer en plusieurs fois l’appareil et le retirer en magasin ou vous le faire livrer.