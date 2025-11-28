Black Friday : les meilleurs smartphones du moment à prix cassés sur Rakuten

Rakuten fait chuter le prix des iPhone 17 et 17 Pro Max

À l’occasion du Black Friday, Rakuten propose des remises exceptionnelles sur les smartphones les plus désirés du moment. Nous parlons évidemment de la gamme iPhone 17. En faisant un tour sur le site e-commerce, vous trouverez le modèle classique de l’iPhone 17 à seulement 829,99 € (version 256 Go). Son prix conseillé est de 969 €. Grâce à ce bon plan, c’est donc une économie de 14 % qui vous attend.

Vous préférez encore plus haut de gamme ? L’iPhone 17 Pro Max 256 Go fait aussi l’objet d’une grosse réduction sur Rakuten. Pour le Black Friday, il est affiché à -12 %, soit 1 299,99 € au lieu de 1 479 €. Oui, vous ne rêvez pas : c’est quasiment 180 € en moins que le tarif conseillé. Alors, n’hésitez pas. Il s’agit tout de même de l’un des meilleurs appareils mobiles (si ce n’est le meilleur) disponibles sur le marché.

Les iPhone 16 et 16e aussi en promo pour le Black Friday

Malgré les belles promos du Black Friday, les iPhone 17 et 17 Pro Max dépassent votre budget ? Pas de problème. Si vous voulez un smartphone Apple, prenez la gamme précédente. Elle est loin d’être obsolète. Sortis à partir de la rentrée 2024, les modèles restent au contraire de qualité premium.

Sur Rakuten, l’iPhone 16 128 Go est disponible pour seulement 639,99 €. Son prix conseillé étant de 869 €, la promo est juste folle : -26 %. Encore moins cher, l’iPhone 16e 128 Go est proposé à 499,99 € pour le Black Friday. En temps normal, l’appareil mobile de la marque à la pomme est affiché à 669 €. C’est donc une réduction de presque 170 €, soit 25 % qui vous attend sur la plateforme de vente en ligne.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra : une promo irrésistible

Pendant le Black Friday, les smartphones Apple ne sont pas les seuls modèles en promo sur Rakuten. L’une des plus belles affaires concerne le Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go. Normalement disponible au tarif conseillé de 1219€, cet appareil mobile premium est affiché à seulement 769,99 €

Oui c’est une folie : vous pouvez obtenir le meilleur téléphone de la marque sud-coréenne (et l’un des meilleurs du marché tout simplement) avec une remise de 449 €. Pour vous donner une idée, ça vous fait une économie de plus de 35 %. Alors, ne laissez pas filer l’occasion. Impossible de dire si une telle offre se représentera rapidement.

Cet article est un contenu sponsorisé.