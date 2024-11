Black Friday Xiaomi : ça commence dès maintenant ! Bons plans, grosses promos et réductions exceptionnelles à saisir

Black Friday 2024 chez Xiaomi : une multitude de bons plans et de promos à saisir

Cette année, le Black Friday ne se limitera pas au 28 novembre chez Xiaomi. La marque chinoise étend en effet la période promotionnelle du 18 novembre au 2 décembre 2024. Pendant toute cette période, vous pouvez profiter de promos exceptionnelles sur plusieurs modèles du fabricant qui, rappelons-le, commercialise une multitude de smartphones, accessoires et autres produits hi-tech à travers ses marques Xiaomi, Redmi et POCO.

Au programme : de grosses remises, des coupons de réduction, des points de fidélité, la possibilité de payer en plusieurs fois sans frais, ainsi que de nombreux autres avantages.

De grosses réductions sur vos modèles favoris

Dès le 18 novembre, profitez des réductions exceptionnelles sur vos smartphones Xiaomi favoris, avec en bonus un coupon de 20 € offert pour tous les nouveaux clients. Voici quelques exemples.

Le Xiaomi Poco F6 Pro à moins de 460€

Pendant cette période de folie, le POCO F6 Pro se déleste de 180€ et passe ainsi de 631,9 € à seulement 451,9€ ! Et ce n'est pas tout : un coupon de 20 € réservé aux nouveaux clients est offert, réduisant le prix final à 431,90 €. Un prix particulièrement avantageux pour ce flagship killer qui est doté d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 et d’une batterie compatible 120W. Le modèle proposé dans le cadre de cette promo tourne par ailleurs avec 12 Go de RAM et offre 512Go de stockage interne.

Le Poco X6 5G à 211,90 €

Voici un autre bon plan Poco à ne pas manquer : Xiaomi propose une offre exceptionnelle sur le Poco X6. Au total, ce sont 120€ qui sont gracieusement coupés du prix de vente actuel de cet excellent smartphone. Du 18 novembre au 2 décembre, le prix du Poco X6 passe ainsi de 331,90€ à seulement 231,90€, avec une remise immédiate supplémentaire de 20€ au panier pour la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. De plus, Xiaomi vous offre une montre Smart Band 8 Active ou une paire d'écouteurs Redmi Buds 6 Lite.

Le Redmi Note 13 Pro 5G

Le Redmi Note 13 Pro 5G fait lui aussi partie des modèles qui sont en promotion pour le Black Friday de Xiaomi. Ce milieu de gamme efficace est équipé d’un processeur Snapdragon 7s Gen 2 avec 8 Go de RAM et 256Go de mémoire interne. Pendant cette période promotionnelle, il passe de 401,90€ à seulement 301,90€. Avec le coupon de 20 € offert aux nouveaux clients, le prix final s’élève à 281,90 €.

VOIR LES OFFRES XIAOMI BLACK FRIDAY

Collecter un maximum de Mi Points et de coupons

Les Mi Points, ce sont les points de fidélité offerts par Xiaomi à ses clients pour les récompenser de leurs achats. Collectés, ils peuvent ensuite être échangés contre des réductions, des cadeaux et autres avantages lors des achats ultérieurs.

Si vous en avez accumulé lors de vos précédents achats ou lors de précédentes promos, c’est le moment ou jamais de les utiliser. Pendant cette période promotionnelle, vous pouvez en effet les convertir directement en argent réel et réduire le prix d’achat final de vos smartphones.

En résumé, vous pouvez échanger :

100 Mi Points contre 5€ pour tout achat d’au moins 50 € ;

300 Mi Points contre 15€ pour tout achat d’au moins 100 € ;

600 Mi Points contre 30€ pour tout achat d’au moins 150 € ;

1000 Mi Points contre 50€ pour tout achat d’au moins 300 € ;

2000 Mi Points contre 100€ pour tout achat d’au moins 600 €.

Des coupons exclusifs et plusieurs autres offres inédites sont également à saisir pendant toute la période.

N’hésitez donc pas à profiter de ces différentes offres pour faire de très bonnes affaires durant ce Black Friday 2024 chez Xiaomi !