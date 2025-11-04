Ce modèle, noté 4,5 étoiles sur 5 par les utilisateurs, mise sur un écran AMOLED de qualité, une définition photo de 200 Mpx et une mémoire confortable pour un tarif à moins de 200 €. Il s’agit d’un Redmi Note 14 Pro en version européenne, vendu et expédié par Excellent Mi, avec garantie légale de deux ans.

Bon plan Black November : le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G est affiché à 174,99 €, avec écran AMOLED 120 Hz et 256 Go de stockage. Offre limitée dans la durée.

Un écran AMOLED rare à ce prix

Le principal atout du Redmi Note 14 Pro réside dans son écran AMOLED, un composant encore peu présent sur les modèles à moins de 200 €. Il affiche des couleurs profondes, un contraste digne du haut de gamme et une fluidité remarquable, idéale pour le streaming ou les jeux mobiles.

Le smartphone embarque également un capteur photo principal de 200 Mpx avec intelligence artificielle, offrant des clichés nets et détaillés. Le tout est propulsé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, un duo rare à ce niveau de prix.

Pour comparer, un Galaxy A17 4G que l'on peut trouver au même prix que cette offre, propose 4Go de RAM, 128Go de Stockage et 50 Mpx pour son capteur principal, c'est très bien, et compensé par l'écosystème Samsung, mais globalement pour un utilisateur un peu plus multimédia, le Redmi Note 14 Pro est plus intéressant.

✅ Points forts Écran AMOLED 120 Hz lumineux

Capteur photo 200 Mpx avec IA

8 Go de RAM et 256 Go de stockage

Garantie légale de 2 ans

Prix attractif sous les 200 € ⚠️ Points faibles Pas de chargeur inclus dans la boîte

Pas de compatibilité 5G (version 4G uniquement)

Vendeur tiers, livraison estimée entre le 7 et le 13 novembre

Un bon plan solide avant le Black Friday

À ce tarif, le Redmi Note 14 Pro rivalise avec des modèles bien plus chers. Sa fiche technique le place parmi les meilleurs choix du moment pour les budgets limités, tout en profitant d’une finition soignée et d’un design moderne.

Pour découvrir d’autres modèles de la marque, la page mobiles Xiaomi regroupe les meilleurs prix et dernières nouveautés. Cette offre s’inscrit clairement dans la lignée des bons plans de novembre qui devraient s’intensifier à l’approche du Black Friday.