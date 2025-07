Bon plan : c'est le smartphone au meilleur rapport qualité-prix de Samsung, et il est disponible sur Amazon à tout petit prix (moins de 130 €)

Étonnamment, il est possible de trouver en ce moment de véritables bons plans, et c’est probablement parce que nous sommes dans le creux de la vague et que les plateformes sentent un besoin de dynamiser leurs ventes. Dans tous les cas, c’est une opportunité pour tous ceux qui sont à la recherche d’un nouveau smartphone pour préparer la rentrée, que ce soit la leur ou celle de leurs enfants.