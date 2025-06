Bon plan du jour : avec une progression phénoménale de 265%, ce smartphone pliant est LE leader

Il est important de rappeler qu'au sein du large panel de modèles disponible sur le marché des smartphones, les appareils pliants ne représentent qu'une infime partie des produits proposés. En Europe, ces téléphones équivalent seulement à 1,5% des ventes.

Cependant, si vous êtes décidé à acheter un smartphone pliant, vous avez désormais l'embarras du choix. Le marché ne se résume plus aux Galaxy Z Fold qui perdent petit à petit du terrain. Une chute de vente due à une concurrence de plus en plus grande sur ce type de modèle, notamment via Google.

Pourquoi opter pour un smartphone pliant ?

Démocratisés par Samsung et sa gamme Galaxy Z Fold à partir de 2019, ces appareils malléables pouvant multiplier par deux leurs surfaces d'affichage attirent de plus en plus. Et de nombreux nouveaux acteurs comme Google, Honor, Motorola ou Xiaomi sont rentrés dans la danse ces dernières années.

L'atout principal de ce type de modèle réside dans la qualité et la multitude d'options offertes par un "double écran". Aussi, ces téléphones pliants permettent de concentrer les avantages d'un smartphone et d'une tablette en un seul et même appareil.

En format déplié, vous ne trouverez pas un meilleur smartphone pour visionner vos séries, vos films favoris, des vidéos YouTube ou des lives Twitch pour les trajets courts et longs.

Ces modèles offrent également une expérience gaming excellente grâce à leur large surface d'affichage pour éviter tout "miss click" et garder une bonne précision pour viser avant de tirer.

Les smartphones pliables sont également plus résistants en format replié. Du moins, votre écran n'est pas directement en contact avec le sol ou autre en cas de chutes.

Quant aux défauts historiques qu'on pouvait retrouver sur ce type de modèle, comme la poussière coincée dans la charnière ou une potentielle trace de pliure au milieu du smartphone au bout du smartphone. Ils ont tous été gommés avec le temps et ne sont plus à l'ordre du jour sur les appareils récents.

Google Pixel 9 Pro Fold : nouveau roi du smartphone pliant ?

Le Google Pixel 9 Pro Fold est tout en haut de la pyramide des innovations chez Google. La firme de Moutain View propose depuis près d'un an un modèle haut de gamme pliant. Après un démarrage plutôt lent, le nombre de ventes du Google Pixel 9 Pro Fold a explosé depuis le début de l'année 2025.

Un succès mérité pour ce modèle embarquant un écran Super Actua Flex de 6,3 pouces et 8 pouces en format déplié avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une fois ouvert, le smartphone déploie son plein potentiel et vous bénéficiez d'une surface d'affichage similaire à celle d'une petite tablette.

Le Google Pixel 9 Pro Fold est également équipé d'un studio photo professionnel en format poche grâce à son triple capteur arrière : le principal de 48 Mpx, l'ultra grand-angle de 10,5 Mpx et un téléobjectif de 10,8 Mpx doté d'un zoom optique x5. Le capteur avant est de 10 Mpx.

Au regard des très bonnes performances de son écran, la batterie de 4650 mAh de ce modèle fait largement l'affaire et vous offre une autonomie suffisante pour tenir aisément une journée sans rechargement.

À l'instar de tous les smartphones dernières génération Google Pixel, le 9 Pro Fold inclut Gemini, l'intelligence artificielle de Google pour vous servir et vous accompagner au quotidien. Mais aussi une IA particulièrement développés pour les retouches photo.

En ce moment, le Google Pixel 9 Pro est accessible à moins de 1120€ chez Rakuten. Une somme importante, certes, mais plutôt attrayante pour un modèle pliant de cette qualité.