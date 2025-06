Bon plan : les 3 smartphones de Samsung à surveiller de près pendant (ou avant) les soldes

Samsung a lancé plus tôt dans l’année ses nouveaux smartphones milieu de gamme. Une catégorie souvent sous-estimée, mais qui suscite pourtant un engouement croissant, parfois même supérieur à celui des modèles Galaxy S plus premium. Comment bien choisir entre les Galaxy A56, A36 et A26 ? Voici tout ce qu’il faut savoir.