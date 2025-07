Bon plan Smartphone : Ce smartphone haut de gamme boosté à l'IA est disponible enfin à prix abordable

Même s'il ne figure pas encore parmi les smartphones au meilleur rapport qualité-prix. Le Honor 400 Pro connaît une chute de coût très intéressante seulement deux mois après sa sortie. Ainsi, il est disponible à un tarif encore jamais vu sur cette plateforme.

Si vous souhaitez acquérir un smartphone avec l'un des modules photo les plus performants du marché, boosté à l'IA. Cette offre va vous enchanter.

Si vous êtes un passionné de photographie, en plus de vos appareils photo numériques, argentiques, ou instantanés, le smartphone est un support à part entière. Aussi la qualité de son module photo se doit d'être proportionnelle à votre passion.

À noter : ce module photo est boosté par l'IA avec des outils tels que le super zoom, le retrait des reflets, la suppression d'objets ou personnes en arrière-plan et bien plus encore.

Le constructeur chinois a décidé de mettre les bouchées doubles afin de vous assurer une expérience visuelle de grande qualité au quotidien. Pour ce faire, le Honor 400 Pro est doté d'un écran AMOLED de 6,7 pouces.

Son taux de rafraîchissement de 120 Hz et sa luminosité maximale 5000 nits vous offrent une fluidité et une visibilité excellentes même en plein soleil. Aussi, ce smartphone vous accompagne pour vos sessions gaming aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Qui dit gaming dit processeur, et à ce niveau-là, le Honor 400 Pro n'est pas à plaindre. Ce dernier est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 3 et de 12 Go de RAM.