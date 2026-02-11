Bonne nouvelle pour les fans d'Apple : ce service de reconditionnement français casse le prix de l'iPhone 13 Pro

L'iPhone 13 Pro propose une vraie polyvalence à l'utilisation, ce qui est parfait encore en 2026. Il faut dire qu'il a été le premier modèle d'Apple à avoir introduit un écran ultra-fluide et une autonomie qui tient vraiment la route.

Et en choisissant le reconditionné chez un expert français comme CertiDeal, vous profitez non seulement d'un smartphone haut de gamme toujours à jour, mais aussi d'une garantie de 30 mois. Un excellent combo pour profiter d'un appareil durable et efficace à prix bien plus doux.

La fiche technique de l'iPhone 13 Pro : Le roi du reconditionné

Avec son châssis en acier chirurgical et ses trois capteurs photo, l'iPhone 13 Pro ne prend pas une ride depuis sa sortie. Il faut dire que son écran 120 Hz fait mieux que tous les modèles standards sortis après lui, à l'exception de l'iPhone 17 qui a enfin introduit cette même technologie.

Il excelle en photographie et propose une puce A15 Bionic d'une belle puissance. Ajoutons qu'il est toujours à jour en 2026, et que cela sera le cas pendant encore quelque temps.

Tout cela permet d'en faire un choix plutôt logique, puisque vous investissez dans un appareil durable à petit prix, ce qui permet de lisser l'investissement.

✅ Points forts Écran ProMotion 120 Hz

Triple capteur photo 12 Mpx : Mode Macro et Vidéo ProRes

Puce A15 Bionic

Garantie 30 mois et reconditionné en France ☑️ À prendre en compte Connectique Lightning (pas d'USB-C)

Son cadre en acier inoxydable est plus robuste, mais un peu lourd en main (203g).

Que vaut l’offre de CertiDeal sur l’iPhone 13 Pro ?

L'iPhone 13 Pro est proposé sous les 320 € par le reconditionneur français CertiDeal. CertiDeal propose plusieurs grades esthétiques, mais c'est bien le grade « Correct » qui permet d'obtenir le meilleur tout en garantissant un appareil fonctionnel à 100 %.

Le service inclut également une période de 30 jours pour changer d'avis, 30 mois de garantie, et un paiement en plusieurs fois sans frais via PayPal.