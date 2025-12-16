Smartphone pas cher avec écran AMOLED : on analyse ensemble la meilleure promo du moment

Un bel écran, fluide et lumineux... c'est ce que beaucoup d'entre nous veulent. On s'imagine des prix à plus de 500, voire 600€, et pourtant, à moins de 185 €, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro propose exactement cela. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 16/12/2025 à 12h15
Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro
 

Quand on passe de nombreux moments de ses journées sur son smartphone l’écran devient rapidement le critère numéro un. Après tout, c'est ce que l'on voit en premier et qui conditionne grandement notre expérience. C’est précisément là que ce Redmi Note 14 Pro sort du lot à ce niveau de prix.

Un écran AMOLED qui change vraiment l’expérience

À 182 €, la majorité des smartphones se contentent encore d’écrans LCD corrects, sans plus. Xiaomi fait ici un choix différent en intégrant une dalle AMOLED, avec des contrastes profonds, des noirs bien marqués et une lisibilité très confortable, même en plein jour.

Les vidéos gagnent en profondeur, la lecture est plus reposante et l’interface paraît tout simplement plus agréable. Ce n’est pas un détail, car une fois habitué à l’AMOLED, il est très difficile de revenir en arrière.

À moins de 185 €, un écran AMOLED de cette qualité reste rare. C’est clairement l’argument numéro un de cette offre.

Une fiche technique cohérente pour un usage quotidien

L’écran n’est pas le seul point fort. Le Redmi Note 14 Pro embarque 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, une configuration confortable pour plusieurs années. Dans les faits, peu d’utilisateurs dépassent réellement 4 Go de RAM en usage quotidien.

 

La partie photo s’appuie sur un capteur principal de 200 Mpx. Derrière ce chiffre impressionnant sur le papier, on peut dire que sans en faire trop, il offre de bons résultats pour cette gamme de prix, surtout en extérieur et en conditions lumineuses correctes.

Pourquoi cette offre mérite l’attention

Proposé autour de 182 € et expédié rapidement par Cdiscount, ce Redmi Note 14 Pro vise clairement celles et ceux qui veulent un smartphone agréable à utiliser avant tout. Pas un modèle tape-à-l’œil, mais un téléphone confortable, endurant et bien équipé pour son prix.

Pour découvrir les autres modèles de la marque, la sélection complète est disponible sur notre page dédiée aux smartphones Xiaomi.

Points forts

  • Écran AMOLED rare à ce niveau de prix
  • 256 Go de stockage, très confortable
  • Bon capteur photo pour le quotidien
  • Prix contenu sous les 185 €

À garder en tête

  • Chargeur non inclus
  • Version 4G uniquement
 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
