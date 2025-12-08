Boulanger glisse un cadeau de Noël aux côtés des Pixel 9a de Google

Pour Noël, Boulanger propose une offre qui risque de faire beaucoup de bruit : le Google Pixel 9a est vendu en pack avec les Pixel Buds A, tout cela pour 399 € au lieu de 699,99 €.

Rémi Deschamps - publié le 08/12/2025 à 12h15
Le Google Pixel 9a

Boulanger fait actuellement une remise de 43 % sur le pixel 9a de Boulanger ce qui place le smartphone de Google parmi les meilleures affaires du moment, surtout pour celles et ceux qui cherchent un modèle récent, performant, et livré avec une paire d’écouteurs de qualité.

J'obtiens le pack Google Pixel 9a

Un pack très complet pour un prix rare

Boulanger ne se contente pas de baisser le prix du Google Pixel 9a, car l’enseigne ajoute également les Pixel Buds A au panier, un vrai cadeau de Noël.

Le Pixel 9a propose une fiche technique solide avec un écran AMOLED de 6,3 pouces, 128 Go de stockage, 8 Go de RAM et surtout la nouvelle puce Google Tensor G4.

Côté photo, on trouve un module principal de 50 mégapixels, épaulé par un ultra grand-angle de 48 MP et un capteur secondaire de 13 MP, un trio particulièrement polyvalent que l’on retrouve d'habitude sur des modèles bien plus chers.

Un cadeau qui change tout : les Pixel Buds A

En ajoutant les Pixel Buds A, Boulanger renforce très clairement la pertinence de l’offre. Ce sont de bons écouteurs sans fil qui permettent notamment de profiter pleinement de l’intégration poussée des services Google, comme l’assistant vocal ou la synchronisation automatique entre appareils.

J'obtiens le pack Google Pixel 9a chez Boulanger

Pour 399 €, on bénéficie donc d’un smartphone récent et d’une paire d'écouteurs habituellement vendue séparément. Un très bon plan d'après nous pour les fêtes de fin d'année.

Et si vous souhaitez comparer ce modèle ou explorer les autres smartphones de la marque, vous pouvez consulter l’ensemble de la gamme Google disponible sur Les Mobiles via ce lien : mobiles Google.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Samsung Galaxy A26
Guide d'achat

Les meilleurs smartphones à moins de 200 € pour faire un cadeau sans se ruiner

07/12/2025
Samsung Galaxy A17
Guide d'achat

Les meilleurs smartphones sortis en 2025 à offrir à Noël (nouveautés)

06/12/2025
OnePlus 15
Guide d'achat

Les smartphones avec la meilleure autonomie en 2025 (idéal pour cadeau à un parent ou ado)

05/12/2025
Nothing Phone (2a)
Guide d'achat

5G pour petit budget : quel smartphone choisir à moins de 400 € pour bénéficier de la 5G ?

05/12/2025