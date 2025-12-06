Les meilleurs smartphones sortis en 2025 à offrir à Noël (nouveautés)

En matière de design, les trois modèles proposent des approches assez différentes bien que respectant les codes classiques de leur gamme. Le Samsung Galaxy A17 arbore un format plutôt allongé avec un profil assez plat et une prise en main confortable. À l’arrière, il dispose de trois modules photo alignés verticalement, logés dans des cercles séparés et placés dans l’angle supérieur gauche du dos. Son châssis et sa coque arrière sont en plastique, ce qui est courant à ce niveau de prix. Le smartphone existe en plusieurs coloris sobres, généralement Noir, Bleu ou Argent.

Le Xiaomi Redmi Note 14, quant à lui, dispose d’un design plus moderne avec un dos plat et des capteurs photo intégrés dans un îlot carré légèrement surélevé. Il est un peu plus compact que ses concurrents, ce qui le rend légèrement plus maniable. Le profil du téléphone est plat, ce qui favorise une tenue en main plus stable. Les finitions sont soignées et plusieurs couleurs sont proposées, dont le noir, le vert et le violet.

Le Samsung Galaxy A26 reprend les codes esthétiques récents de la marque avec trois capteurs photo intégrés individuellement sans bloc visible, directement alignés sur la coque arrière. Le profil est également plat, avec une certaine finesse de conception. Ses dimensions le placent entre les deux autres en termes de taille. Il est cependant le plus lourd. Ce modèle est proposé dans plusieurs couleurs comme le Noir, le Blanc et le Vert‑eau. Du point de vue de l’étanchéité, c’est également le Galaxy A26 qui se démarque avec une certification IP67, assurant une protection contre la poussière et l’immersion temporaire. Le Galaxy A17 et le Redmi Note 14, eux, se limitent à des certifications respectives de IP54 et IP64, qui garantit uniquement une résistance minimale contre les éclaboussures et la poussière (ok pour le Redmi Note 14).

En résumé, le Galaxy A26 se montre plus robuste et sérieux, le Redmi Note 14 est le plus compact et le plus léger, tandis que le Galaxy A17 propose un équilibre classique et un format légèrement plus grand.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Concernant les performances, les trois smartphones disposent de processeurs différents, qui influencent directement leur fluidité et leur capacité à gérer des applications complexes. Le Samsung Galaxy A26 est équipé d’un processeur Exynos 1380, une puce octa‑cœurs performante, associée à 6 ou 8 Go de mémoire vive selon les versions. Il propose également 128 ou 256 Go de stockage interne, avec la possibilité d’extension via carte microSD. Cela lui confère une grande polyvalence pour un usage intensif, que ce soit en navigation, en multitâche ou même pour des jeux modérés.

Le Xiaomi Redmi Note 14, quant à lui, repose sur une puce MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Elle s’accompagne de 6 ou 8 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie, ce qui garantit une bonne fluidité pour un smartphone de cette gamme. Côté stockage, plusieurs variantes existent, allant de 128 à 256 Go, avec un support de carte microSD selon les configurations. Ce modèle offre donc une très bonne capacité de traitement pour une utilisation quotidienne complète, y compris le multitâche.

Enfin, le Galaxy A17 embarque un processeur Exynos 1330, moins puissant que les deux précédents. Il est épaulé par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible, ce qui reste suffisant pour des usages simples tels que la navigation web, les réseaux sociaux et les appels, mais montre ses limites pour des tâches plus lourdes ou pour gérer de nombreuses applications en parallèle.

Caractéristiques des écrans : qualité, confort et priorités

Les trois smartphones adoptent des écrans de type AMOLED ou Super AMOLED, réputés pour leur qualité d’affichage, avec des noirs profonds et un bon contraste. Le Galaxy A17 dispose d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cet écran plat offre un bon confort visuel et une fluidité appréciable pour la navigation et les contenus vidéo.

Le Redmi Note 14 est équipé d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces, également en Full HD+, avec une densité de pixels comparable. En outre, on peut compter sur une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. L’écran est lui aussi plat, ce qui reste pratique au quotidien pour limiter les reflets.

Le Galaxy A26 se démarque avec un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, d’une définition équivalente, et aussi avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela permet une navigation ultra fluide, notamment sur les réseaux sociaux, dans les interfaces ou les jeux compatibles. L’écran est également plat, ce qui facilite la lisibilité et limite les distorsions visuelles sur les bords.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les trois modèles proposent chacun une configuration photo triple à l’arrière, mais leurs performances diffèrent selon la qualité des capteurs intégrés et les technologies embarquées. Le Xiaomi Redmi Note 14 est clairement le plus ambitieux dans ce domaine. Il est équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels, qui permet de capturer des images très détaillées, notamment en bonne luminosité. Ce capteur est accompagné d’un ultra-grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur de 2 mégapixels destiné aux prises de vue macro ou à la gestion de la profondeur. À l’avant, la caméra selfie atteint 20 mégapixels, ce qui est largement suffisant pour des autoportraits nets et des appels vidéo de qualité.

Le Samsung Galaxy A26 adopte une approche plus équilibrée, avec un capteur principal de 50 mégapixels, mais il se distingue par la présence d’une stabilisation optique de l’image (OIS), ce qui est rare dans cette gamme de prix. Cette fonctionnalité améliore nettement les résultats en basse lumière et réduit les flous dus aux mouvements. Il est complété par un capteur ultra-grand-angle de 8 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels pour la macro ou la profondeur. À l’avant, le module selfie est de 13 mégapixels.

Quant au Galaxy A17, il propose également un capteur principal de 50 mégapixels, épaulé par un capteur secondaire de 5 mégapixels et un troisième de 2 mégapixels, dont les fonctions varient selon les configurations (ultra-grand-angle ou macro/profondeur). La caméra frontale est identique à celle du Galaxy A26, avec 13 mégapixels.

Du point de vue des performances photographiques, le Redmi Note 14 prend l’avantage grâce à la résolution élevée de son capteur principal et à sa caméra selfie plus performante. Le Galaxy A26 se distingue pour sa part par sa stabilisation optique, qui le rend plus efficace dans des conditions de faible luminosité ou pour filmer. Le Galaxy A17, bien qu’équipé correctement, se montre plus limité pour un usage photographique avancé.

En matière de connectivité, les trois smartphones sont compatibles 5G et disposent d’une connectique USB Type-C. Tous sont équipés de la technologie NFC, utile pour les paiements sans contact. Le Galaxy A17 et le Galaxy A26 intègrent un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation, situé sur le côté, ce qui est une solution pratique et rapide. Le Redmi Note 14, en revanche, place son lecteur d’empreintes sous l’écran, une position plus moderne et plus élégante. Notez la présence d’une prise audio pour les casques sur ce dernier. Il y a aussi un émetteur infrarouge qui permet de le transformer en une télécommande universelle.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En ce qui concerne l’autonomie, les trois smartphones sélectionnés se montrent endurants grâce à des batteries de grande capacité. Le Xiaomi Redmi Note 14 est légèrement en tête avec une batterie de 5110 mAh, ce qui lui permet, sur le papier, de tenir une journée et demie voire deux jours d’usage modéré sans difficulté. Cette capacité lui assure une bonne autonomie, même en usage mixte incluant la navigation, la vidéo, les jeux ou la prise de photos.

Le Galaxy A17 et le Galaxy A26 sont tous deux équipés d’une batterie de 5000 mAh, une capacité désormais standard dans cette gamme de prix. Ils garantissent eux aussi une autonomie confortable, mais légèrement inférieure à celle du Redmi Note 14. L’écart reste toutefois marginal et peut varier selon les optimisations logicielles, la fréquence de rafraîchissement de l’écran ou encore l’intensité d’utilisation. Il convient de rappeler que l’autonomie réelle dépend toujours fortement des usages individuels : jeux, streaming, navigation GPS ou utilisation prolongée de la caméra consomment davantage que des tâches simples comme les appels ou les messages.

Concernant la recharge, tous les modèles prennent en charge la charge rapide. Le Galaxy A26 est compatible avec une puissance de charge de 25 W, ce qui permet de récupérer rapidement plusieurs heures d’autonomie. Le Galaxy A17 propose une recharge de 25 W également, tandis que le Redmi Note 14 va jusqu’à 33 W sur certaines variantes, ce qui lui permet de se recharger plus rapidement en moyenne que ses concurrents.

Aucun des trois smartphones ne propose la recharge sans fil, une fonctionnalité qui reste rare dans cette gamme de prix. Cela ne les empêche pas d’offrir une bonne polyvalence au quotidien, mais ceux qui recherchent cette technologie devront se tourner vers des modèles plus haut de gamme.

